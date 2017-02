Konstanz 15 Jahre soziales Wirken im Nachbarschaftsladen Weitergetragen

Der Nachbarschaftsladen Weitergetragen des Vereins Sprungbrett besteht seit 15 Jahren. Zum Geburtstag gibt er 15 000 Euro für weitere gemeinnützige Zwecke ab.

Rosa Kolmar schwärmt so vom Nachbarschaftsladen Weitergetragen, dass die Frauen vom Verkaufstresen liebevoll spotten: "Sie ist unsere Außendienstmitarbeiterin." Seit 15 Jahren, also so lange es den Laden gibt, gehört Rosa Kolmar zu den regelmäßigen Besuchern des besonderen Secondhand-Ladens in der Hüetlinstraße. "Ich fühle mich wohl hier", sagt sie. Im Geschäft arbeiten 25 Ehrenamtliche, um gespendete Waren günstig weiterzugeben, Arbeitsstellen für Menschen mit Handicaps zu schaffen und Gelder für andere gemeinnützige Organisationen zu erwirtschaften. Zum 15-jährigen Bestehen kann der Laden des Vereins Sprungbrett 15 000 Euro für andere gemeinnützige Zwecke abgeben.

"Drehscheibe für soziales Wirken", so nennt sich der Nonprofit-Laden selbst. In den Nachbarschaftsladen kommen Menschen, weil sie in gebrauchten Kleidern, Haushaltsartikeln oder Büchern stöbern, ein Schwätzchen halten, einen Kaffee trinken, oder sich einfach nur mal aufwärmen wollen. Im Nachbarschaftsladen ist dies alles möglich. Hier darf man sich auch mal für eine Weile niederlassen, wenn man nichts kaufen kann oder will.

Acht der ehrenamtlich engagierten Frauen im Verkaufsteam sind seit Anfang an oder seit vielen Jahren mit dabei, und kennen alle ihre Stammkunden.

Kuriose Geschichten machen die Runden: Von der ein wenig exzentrischen Frau, die sich auch mal mitten im Laden bis auf die Unterwäsche auszog, um sich quer durch die angebotenen Kleider zu probieren, von einem Ehepaar, das regelmäßig Kleider aus dem Urlaub in den Laden schickt, und von der echten Erbschaft, die der Laden einmal machte. Eine Verstorbene hatte verfügt, dass Brauchbares aus ihrem Haushalt dem Nachbarschaftsladen zukommen sollte. Einen echten Wertgegenstand hat das Team dann auch einmal zwischen den gespendeten Waren gefunden: eine verzierte Silberschüssel, die zwar unschön aussah, weil sie angelaufen war. Doch unter der schwarzen Schicht verbarg sich eine feine Handarbeit. Die Schüssel sei dann für mehrere hundert Euro in einem Auktionshaus versteigert worden.

Im Laden arbeiten nur Frauen

Renate Madeja erinnert sich noch an den jungen Mann, der einen schicken Anzug für ein Vorstellungsgespräch suchte. Er probierte so lange, bis alle im Laden sich einig waren: In diesem Aufzug kann der junge Mann punkten. Die Freude war groß, als er wenig später kam, und berichtete, er habe den Job bekommen. Gerade Männer seien froh, wenn sie ein wenig Unterstützung in Kleiderfragen bekommen, berichtet das Frauenteam. Dass hier nur Frauen arbeiten, ist gewollt. Die Frauen hinter den Verkaufstresen nehmen sich Zeit, den Kunden zuzuhören, etwa der alten Frau, die einiges zu erzählen hat, zu dem Mantel, von dem sie sich nun trennt, oder von der Vase, die so lange in ihrem Wohnzimmer stand. Annemarie Sauter erinnert sich noch an Zeiten, da hätte sie sich am liebsten vor jedem Kunden versteckt.

Sie gehört zu den Frauen mit Handicap, die froh waren, im Laden eine Tätigkeit aufnehmen zu können. Die Frau, die unter einer Angststörung litt, brachte allen Mut auf, und half anfangs vor allem im Hintergrund. Heute geht sie selbstverständlich auch ans Telefon und auf die Kunden zu. Heute weiß sie genau, wer vor allem zum Reden kommt, und dem hört sie dann halt zu. Zur festen Größe im Team gehört auch Annika Moosmann mit Down-Syndrom. Immer wieder arbeiten im Laden zudem Menschen, die Sozialstunden leisten müssen.

Vielen der Mitarbeiterinnen geht es wie Wilma Dür. Die Frau aus Ermatingen sagt über den Nachbarschaftsladen: "Ich fühle mich hier zuhause." Christel Bianchi schwärmt. "Wir machen hier etwas Sinnvolles." Sie hat den Laden mitbegründet und jetzt hänge ihr Herz daran. "Man kommt unter Leute", freut sich Brunhilde Fritz-Karremann, die im Laden arbeitet, seitdem sie im Ruhestand ist. Zu den treibenden Kräften beim Aufbau vor 15 Jahren gehörte Sibylle Deggelmann, die sich bis heute engagiert. Sie hatte ein ähnliches Projekt schon in Marbach gestartet und wollte dies auch in Konstanz etablieren. Anfangs war der Laden ans Diakonische Werk der evangelischen Kirche angeschlossen, ab 2004 machte er sich mit dem Verein selbständig. 2001 hatte Weitergetragen zehn ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, heute sind es 25. Sie decken unter der Woche die Öffnungszeiten von 9.30 bis 18 Uhr ab. Weitere freiwillige Helferinnen sind immer willkommen. Manche der Mitarbeiterinnen bringen auch selbstgefertigte Waren zum Verkauf in den Laden. Eine strickt Mützen, eine andere näht Patchwork-Waren.

Der Laden

In der Hüetlinstraße 34 gibt es einen Pulli für Preise zwischen 3,50 und sechs Euro. Die Jeans für vier bis sechs Euro und ein Mantel kostet zwischen 10 und 30 Euro. Sehr günstig sind auch Kindersachen. Meistens sind sie ab 50 Cent zu haben. Mitarbeiterinnen sind immer gesucht. 25 engagieren sich dort aktuell ehrenamtlich, für vier Mitarbeiter mit Handicap ist der Nachbarschaftsladen ein Integrationsbetrieb. Der Verein Sprungbrett e.V. steht hinter dem gemeinnützigen Projekt.

