Konstanz 10-Jahres-Feier: Tafel für Kunstgrenze kommt wegen Wetter unters Dach

Die gemeinsame Feier von Konstanz und Kreuzlingen am Freitag, 28. April, zum zehnjährigen Bestehen der Kunstgrenze rückt unter das Dach des Außenfelds der Bodensee-Arena.

In Absprache mit den Organisatoren vom Internationalen Bodenseeclub und der Johannes Dörflinger Stiftung habe man sich wegen der Schlechtwetter-Aussichten für den Ortswechsel entschieden, sagte am Donnerstag Walter Rügert, Sprecher der Stadt Konstanz. Ursprünglich war geplant gewesen, direkt unter den Skulpturen der Kunstgrenze eine Vespertafel für bis zu 400 Bürger aufzubauen, die sich dann zwischen 17 und 21.30 Uhr mit mitgebrachten Speisen und Getränken gegenseitig bewirten. Nun sollen die Teilnehmer ein paar Meter weiter unter dem Dach des Außenfelds tafeln.



Unter dem Regenschutz ist es dann auch möglich, das gesamte Kulturprogramm mit Musik und theatralischen Szenen aufzuführen. Nach Angaben der Organisatoren haben sich schon 250 Gäste für die Veranstaltung angemeldet. Bürger beider Städte sind an die Tafel geladen, um an den Aufbau der Kunstgrenze vor zehn Jahren zu erinnern. Sie ersetzte den Maschendrahtzaun, der das seenahe Gebiet zwischen Konstanz und Kreuzlingen damals noch durchschnitten hatte.



Der damalige Kreuzlinger Stadtammann Josef Bieri und der frühere Konstanzer Oberbürgermeister Horst Frank hatten die Initiative zum Abbau des Zauns ergriffen. Weil der Grenzschutz forderte, der Verlauf der Grenze müsse jedenfalls sichtbar bleiben, kam die Idee auf, diesen mit künstlerisch gestalteten Skulpturen zu markieren. Der Künstler Johannes Dörflinger setzte das Projekt um. An seinen Figuren nach Motiven des Kartenspiels Tarot entzündete sich vor allem in den Anfangsjahren immer wieder Kritik. Heute, in Zeiten des Wiederaufbaus der Grenzzäune in Europa, beeindruckt viele vor allem Idee, mit Kunst neue, verbindende Grenzräume zu schaffen.