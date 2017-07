Hohenfels Zwei Lastwagen streifen sich  Verursacher flüchtet

Ursache für den Unfall war laut Polizei, dass einer der Fahrer zu weit links unterwegs war.

Laut der Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Stockacher Straße im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen. Demnach war ein 49 Jahre alter Lasterfahrer um diese Zeit in Richtung Stockach unterwegs, als ihm ein anderer Lastwagen entgegenkam. Dessen Fahrer fuhr allerdings nicht auf der rechten Fahrbahnseite und streifte deswegen das Fahrzeug des 49-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er dann mit seinem weißen Lastwagen der Marke DAF einfach weiter. Den Schaden beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro. Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.