Hohenfels Walter Benkler wird Prokurist bei der Volksbank

Die Volksbank Meßkirch macht den Hohenfelser Walter Benkler zum Prokuristen. Benkler ist vielen Menschen aus der Kommunalpolitik und als stellvertretender Bürgermeister von Hohenfels bekannt.

Die Volksbank Meßkirch hat den Hohenfelser Walter Benkler mit Wirkung ab dem 1. Januar zum Prokuristen ernannt. Wie es in einer Pressemitteilung der Volksbank heißt, sei Benkler bereits bisher Stellvertreter des Überwachungsvorstandes im Bereich Handelsgeschäfte. Ab Januar werde er die neu geschaffene Abteilung Betriebswirtschaft leiten, die neben dem Controlling und Risikocontrolling auch das Rechnungswesen und den Zahlungsverkehr beinhalte.



Benkler ist den Menschen in und um Hohenfels nicht zuletzt auch durch die Kommunalpolitik bekannt: In Hohenfels vertrat er im Vorjahr bis Anfang dieses Jahres mehrere Monate den krankgeschriebenen damaligen Bürgermeister Andreas Funk. Der 46-Jährige ist seit 14 Jahren als Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister aktiv, zudem ist er seit zwei Jahren Mitglied des Konstanzer Kreistags. Bei der Landtagswahl war er im Wahlkreis Singen-Stockach Zweitkandidat der FDP.

Benkler hat beim Vorgängerinstitut, der Raiffeisenbank Wald-Hohenfels, ein duales Studium zum Betriebswirt (BA) absolviert, wie es in der Presseinfo der Volksbank heißt. Für diese arbeite er seit 25 Jahren und sei unter anderem auch als Vorstandsassistent tätig gewesen. Seit 2014 sei er auch für die Gesamtbank-Compliance zuständig. Compliance bedeute in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache der Begriff für die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien sowie auch von freiwilligen Regeln eines Unternehmens.