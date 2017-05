Hohenfels Vincent Heumann ist der beste Landschaftsgärtner

Vincent Heumann aus Hohenfels ist baden-württembergischer Meister der Landschaftsgärtner 2017.

Rund 300 Auszubildende und Ausbilder verfolgten am Eröffnungstag der Gartenschau Bad Herrenalb den Landschaftsgärtner-Cup Baden-Württemberg 2017. Beim Nachwuchswettbewerb der Landschaftsgärtner gingen die sechs besten Teams des Garten- und Landschaftsbaus an den Start, um unter sich den Landesmeister auszumachen. Vincent Heumann, der seine Ausbildung beim Garten- und Landschaftsbaubetrieb Paul Saum in Hohenfels absolviert, hat gemeinsam mit seinem Teamkollegen Philipp Schäfer vom Ausbildungsbetrieb Otto Arnold aus Leinfelden-Echterdingen die baden-württembergischen Meisterschaften der Landschaftsgärtner gewonnen. Die beiden angehenden Landschaftsgärtner gehen im September 2017 für Baden-Württemberg bei den Deutschen Meisterschaften auf der IGA Berlin 2017 an den Start.

Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, besuchte bei seinem Rundgang über die Landesgartenschau den Wettbewerb der Landschaftsgärtner. Gemeinsam mit Ministerialdirigent Joachim Hauck übernahm Erwin Halter, Vorsitzender des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, die Preisverleihung. Er hob laut einer Mitteilung des Verbandes das hohe Ausbildungsniveau im Garten- und Landschaftsbau hervor. „Mit diesen Leistungen können die jungen Landschaftsgärtner optimistisch in ihre berufliche Zukunft schauen“, versicherte Erwin Halter.

In nur sieben Stunden entstanden sechs fast identische Gärten mit dem Logo des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Die Aufgabe bestand in dem Bau einer zweizeiligen Natursteinmauer, dem Verlegen eines Mosaikpflasters nach eigener Idee, der Pflanzung eines Baumes, Stauden und einer Hecke. Die Krone des Baumes musste kugelförmig und die Hecke in Form des Logos geschnitten werden. Neben fachlichen und handwerklichen Fähigkeiten waren Kreativität, Teamfähigkeit und starke Nerven gefordert.