Hohenfels Sportverein stößt an seine Kapazitätsgrenzen

Die Angebote des Sportvereins Liggersdorf sind so beliebt, das wegen der ausgereizten räumlichen und personellen Kapazitäten Wartelisten eingeführt werden.

Der Sportverein Liggersdorf blickt auf eine 52-jährige Geschichte zurück und zeigte bei der Hauptversammlung im Clubhaus zur Freude aller Beteiligten keine Ermüdungserscheinungen, wie es die Vortragenden der Freizeitsportgruppen zeigten. Das Interesse an den Angeboten ist so groß, dass in mehreren Gruppen die Kapazitätsgrenzen erreicht sind und zum Teil Wartelisten angefertigt werden müssen. Durch die gestiegene Nachfrage sind nicht nur die Kapazitätsgrenzen der Räume, sondern auch die der Belastbarkeit der Übungsleiter erreicht. Eine Ausweitung der Programme steht in der näheren Zukunft nicht an.

Dies erklärte auch der Vorsitzende Bruno Gassner den 42 Teilnehmern der Versammlung in seiner Ansprache, in der er sich im Namen aller für das Engagement der Übungsleiter bedankte. Besonders großer Nachfrage erfreut sich das Kinderturnen in Liggersdorf. In fünf Gruppen turnen etwa 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis zu den Zehnjährigen. In der Hohenfelshalle können sich die jungen Turner von Dienstag bis Freitag in ihren Gruppen austoben.

Montags trifft sich die Lauftreffgruppe. Im Winter oder bei sehr schlechtem Wetter in der Hohenfelshalle, im Sommer irgendwo in den Wäldern oder der Natur im Raum Hohenfels. Die Läufer nehmen im Laufe des Jahres an verschiedenen Wettkämpfen teil.

Donnerstags ist im SV Liggersdorf Frauentag. Hier konnte Natalie Keller eine neue Sportgruppe ins Leben rufen, die für die Altersgruppe der 18- bis 50-Jährigen wie geschaffen ist. Danach kommen dann die Frauen der Frauengymnastikgruppe zusammen, die schon seit 50 Jahren existiert. Am Dienstag trifft sich die Badminton Gruppe in der Hohenfelshalle. Auch die Freunde des Cego-Spiels kommen beim SVL auf ihre Kosten. Im vergangenen Jahr fanden Turniere in Einzel- und Vereinsmeisterschaften im Clubhaus statt und auch in diesem Jahr konnten Vereinsmitglieder das Turnier für sich entscheiden.

Feste finanzieren Renovierungen

Da laut Kassenbericht von Elmar Freudemann verschiedene Renovierungsarbeiten ein Loch in die Vereinskasse gerissen hatte, sind mehrere Veranstaltungen im Vereinsheim abgehalten worden. So gab es das Kesselfleischessen im Januar, ein Grillfest für die Übungsleiter und die fleißigen Helfer beim Umbau im August und das Oktoberfest im September, das Erich Gassner und Elmar Freudemann mit einer Oldtimer-Traktoren-Rallye geradezu professionell organisiert hatten. Gerne blickten die Vereinsmitglieder auch auf die zwei Ausflüge zurück.

Die langjährige Vereinszugehörigkeit von etlichen Mitgliedern wurde am Ende der Sitzung geehrt. So bekamen für 25 Jahre Mitgliedschaft Thomas Braunwart, Heike Fox, Siglinde Gassner, Claudia Schuppe und Andrea Künstle eine Vereinstasse und eine Flasche Wein. Für 50 Jahre als aktive Mitglieder erhielten ein Glaspokal mit Gravur und eine Flasche Wein: Engelbert Benkler, Werner Buhl, Albert Lutz und Paul Maier. Als neues Ehrenmitglied wurde Paul Maier geehrt.