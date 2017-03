Hohenfels Schwerer Unfall auf Kreisstraße 6105: Autofahrerin schwer verletzt

Viel Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Hohenfels-Mindersdorf. Sie wurde zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am heutigen Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr, so erste Auskünfte der Polizei am Unfallort. Demnach kam die 26 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung der Kreisstraße 6180 zwischen Besetze und Zoznegg, sie war unterwegs in Richtung Mindersdorf. Offenbar kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte in mehrere Gehölze. Dabei verlor das Auto das linke Vorderrad. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb komplett demoliert in einem angrenzenden Acker stehen.

Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie zog sich laut ersten Informationen der Polizei am Unfallort zwar schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Die Unfallursache ist demnach noch nicht bekannt. Für Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Straße von etwa 9.45 Uhr bis etwa 10.30 Uhr gesperrt, so die Beamten vor Ort.