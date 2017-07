Stockach Schulprojekt mit Zirkus Adeba: Wie man aus Kindern Artisten macht

Schüler der Korbinian Brodmann Grundschule zeigen in einem Projekt ihre artistischen und künstlerischen Fähigkeiten. Die Aufführung erfolgt in der Hohenfelshalle

Hohenfels – Manege frei für junge Künstler: Ein besonderes Projekt realisierten die Schüler der Korbinian Brodmann Grundschule in Liggersdorf: eine echte Zirkusvorstellung. Mit der Hilfe des Zirkus Abeda unter der Leitung der Sozialpädagogin Bente Scheffold aus Freiburg, der Lehrkräfte und engagierter Schüler wurde ein buntes Programm inszeniert, das die Zuschauer begeisterte. Nicht nur die Verwandten waren begeistert, auch unvoreingenommene Zuschauer klatschten voller Anerkennung für die artistischen Leistungen Beifall. Der Wahlspruch des Zirkus Abeda lautet "alles, außer gewöhnlich". Die Kinder zeigten daher, was in ihnen steckt und im Schulalltag nicht gewürdigt werden kann. In der Hohenfelshalle, die in einen Schlosshof verwandelt worden war, präsentierten sie einen Programmpunkt nach dem anderen.

Eine Woche hatten die Schüler täglich geprobt und sich die Tätigkeiten heraus gesucht, die ihnen lagen. Dann wurden die entsprechenden Kostüme herausgesucht und anprobiert, damit alle konsequent in ihre Rollen schlüpfen konnten. Für jeden war ganz offensichtlich das Richtige dabei, egal ob Clown, Artist oder Zauberer, der Zirkus hatte die nötigen Requisiten und Kostüme parat.

Kunstturner bauten menschliche Pyramiden, Fakire wandelten auf Glassplittern, atemberaubende Aktionen auf Leitern wurden präsentiert und Trapezkünstler erklommen schwindelnde Höhen, um ihr artistisches Können zu zeigen. Das Programm war letztlich so vollgepackt, dass sich die Zuschauer im Verlauf der Aufführung gar nicht alles merken konnten. Es schien, dass jedes Kind der Schule die Manege als "Star" verließ und keines ausgelassen wurde.

Hildegard Zimmer, kommisarische Schulleiterin, die demnächst in den Ruhestand gehen wird, ist die Ideengeberin und Initiatorin des Projekts. Sie hat damit auch für die Zukunft Maßstäbe gesetzt. Darüber hinaus gab es viele Helfer und Sponsoren, die dazu beitrugen, dass die Kinder ihren ersten und sehr freudigen Auftritt im Zirkus verwirklichen konnten.