Hohenfels Premiere in Hohenfels: Am 31. August ist die erste Typisierungsaktion

Premiere in Hohenfels: Am 31. August ist die erste Typisierungsaktion

Der Hohenfelser Ortsverein des Roten Kreuzes macht am Donnerstag, 31. August, neben einer Blutspendeveranstaltung auch eine Typisierungsaktion, um Knochenmarkspender für Kranke zu finden. Die Hohenfelshalle im Ortsteil Liggersdorf ist dafür von 15.30 und 19.30 Uhr offen.

Die Helfer sind schon sehr auf die Resonanz gespannt: In der Hohenfelshalle in Liggersdorf findet am Donnerstag, 31. August, die erste Typisierungsaktion der Gemeinde Hohenfels statt. Diese ist in eine der normalen Blutspendeaktionen des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eingebettet. Typisierung und Blutspende sind zwischen 15.30 und 19.30 Uhr einzeln, aber auch in Kombination möglich.

Die Idee für die Typisierungsaktion entstand ursprünglich, weil ein Hohenfelser Bürger an Leukämie erkrankt ist und einen Knochenmarkspender benötigte. Während der Planung dann die Überraschung: Es gibt einen Spender, der über eine andere Typisierungsaktion gefunden wurde. "Dieses erfreuliche Ergebnis zeigt, welch große Bedeutung Typisierung haben", schreibt der Ortsverein in einer Einladung zur Veranstaltung.

Da aber noch zahlreiche Patienten einen Lebensretter mit den richtigen Blutmerkmalen suchen, findet die Aktion, die sogar die allererste in Hohenfels ist, statt. "Es ist Neuland für uns", erzählt Hans Veit, Vorsitzender des DRK-Ortsverein und Alt-Bürgermeister. Zu den Blutspenden, die zwei Mal im Jahr in Hohenfels stattfinden, kommen immer 100 bis 120 Personen. Für die kombinierte Blutspende- und Typisierungsaktion hofft Veit auf noch mehr Freiwillige.

Es gibt rund 30 Organisationen in Deutschland, die Typisierungen machen, weiß Veit aus seinen Recherchen. Bei manchen läuft der Vorgang mit einem Wattebausch, der Speichel aufnimmt, ab, bei anderen werden wenige Milliliter Blut abgenommen. In Hohenfels gibt es die kleine Blutabnahme. Die Ergebnisse beider Untersuchungswege kommen in das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD). "Krankenhäuser gleichen ihre Daten damit ab und schauen, ob jemand in Frage kommt", fasst Veit zusammen. Mit den Typisierungsaktionen wächst die Kartei und der Kreis der potenziellen Knochenmarkspender wird größer.

Neben potenziellen Knochenmarkspendern freut sich der Ortsverein auch über Spenden auf das Konto des DRK OV Hohenfels mit der IBAN DE64 6936 2032 0068 0020 01, um die Aktion zu finanzieren. Verwendungszweck: Stammzell-Typisierung Hohenfels 31.08.2017