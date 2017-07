Stockach Narrenvereine simulieren lokale Neuauflage von "Wetten, dass..."

Ohne Thomas Gottschalk geht's eben auch: Fünf Zünfte treten gegeneinander an, Zuschauer und Kandidaten haben jede Menge Spaß

Hohenfels – Einen gelungen Wiederbelebungsversuch startet der Hohenfelser Narrenverein Kuh-Sattler: Es war die Neu-Auflage der Fernsehshow "Wetten, dass...", allerdings ohne das Fernsehen. Davon allerdings ließen sich die vielen Zuschauer und die Wettkandidaten und Organisatoren die Laune nicht verderben. Launig und humorvoll führten Bettina Riester und Karl Braunwarth durch das Programm, und da die Kandidaten aus Vereinen der Umgebung kamen und man sich gut kannte, trugen so manche Antworten zur allgemeinen Belustigung bei. Besonders bei den Außenwetten bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen flogen die Sprüche fröhlich hin und her. Bettina Riester und Karl Braunwarth moderierten locker und teilten dabei manchen Seitenhieb aus.

Fünf Vereine hatten Mannschaften ins Rennen geschickt und im Voraus ihren Wetteinsatz festgelegt. So wettete der Hohenfelser Musikverein, dass sie es schaffen würden, auf einem Kasten Bier den Hohenfelser Narrenmarsch zu spielen. Der Wetteinsatz könne auch als Drohung verstanden werden: wenn sie es nicht schafften, würden sie an Fasnacht bei drei statt der üblichen zwei Umzügen spielen.

Der Narrenverein Galgenrösser wetteten, dass sie innerhalb einer Stunde mehr Rösser auf die Bühne bringen würden, als die Kuh-Sattler Kühe. Indem die Galgenrösserr Spielzeugpferde organisierten, gewannen sie die Wette. Der FC Hose wiederum behauptete, dass Melanie Hahn drei von fünf Spielern an ihren Waden erkennt. Sie wurde dann aber durch einen Spieler, der gar nicht zur Truppe gehörte, verwirrt.

Die erste Außenwette hatte Bühnenreife. Die Taubenriedgärtner Seelfingen hatten gewettet, dass drei Männer mit handelsüblichen Kettensägen 45 Flaschen Bier öffnen würden. Dies schaffte der Narrenverein zur Freude des anwesenden Publikums auch locker und so konnten sich die Umstehenden ein Bier genehmigen, das von einer Kettensäge geöffnet war. Dem Geschmack tat es keinen Abbruch.

Ein 34 PS Deutz Traktor stand im Mittelpunkt der zweiten Außenwette. Die Durbestecher Sauldorf hatten einen Parcours aufgebaut, wobei an drei Torbögen wassergefüllte Luftballons hingen. Hier musste der Traktor durch, nur auf den Hinterrädern fahrend und von dem Gewicht von fünf Männern auf der Pritsche hinten gesteuert und ohne, dass der Fahrer das Lenkrad berührte. Bei jedem Ballon musste das Gewicht so verlagert werden, dass eine Lanze vorne an der Motorhaube den Ballon zum Platzen brachte. Die nötigen zwei von drei Ballons wurden getroffen und die Wette gewonnen.

Spaß dominierte schließlich auch die Siegerehrung. Der erste Platz ging an die Sauldorfer Durbestecher. Der Wettkönig wurde mit einer Schärpe geehrt und bekam ein Kästchen mit goldenen Schokoladen-Talern. Außerdem erhielt er noch die Couch, auf der die Prominenz saß, mit der Auflage, diese sofort mitzunehmen. Die Veranstaltung war, so das Fazit, eine gelungene Show und viele Zuschauer freuen sich schon auf die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..." im kommenden Jahr.

Die Vorlage

"Wetten, dass...?" war eine Fernsehshow im deutschsprachigen Raum. Die Sendung wurde zum ersten Mal am 14. Februar 1981 ausgestraht. Nach 34 Jahren ist sie am 13. Dezember 2014 eingestellt worden. Sie galt als die größte Fernsehshow Europas. Erfunden hat sie der Moderator Frank Elstner, der sich das Konzept in einer schlaflosen Nacht ausgedacht haben soll. Kern der Show war das Zeigen von originellen Wetten, das von Prominenten-Geplauder "auf der Couch" begleitet wurde.