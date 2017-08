Hohenfels Musikverein und Jugendkapelle bieten beim Jahreskonzert Fulminantes

Der Musikverein Liggersdorf und die Jugendkapelle WiSeLi überzeugen beim Jahreskonzert. Und zu seinem Lieblingsstück wirft sich der Dirigent sogar in einen glitzernden Frack.

Zum großen Jahreskonzert des Musikvereins Liggersdorf und der Jugendkapelle WiSeLi (Winterspüren, Sentenhart und Liggersdorf) war schon länger vor Beginn des Konzerts jeder Platz an den Tischen besetzt. Es mussten auch noch weitere Stühle in die Hohenfelshalle in Liggersdorf geholt werden, damit so weit wie möglich jeder Zuhörer zumindest einen Sitzplatz hatte.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle WiSeLi mit einem schwungvollen Stück des amerikanischen Komponisten James Swearington: "Blue Ridge Saga". Hierbei stellten die jungen Nachwuchsmusiker schon ein breit angelegtes Können vor, denn das Stück verlangte durch seine ruhigen, getragenen Phasen, die sich mit fast stürmischen Momenten abwechselten, schon einiges an musikalischer Geschicklichkeit. Hierauf folgte ein Stück Filmmusik von John Powell, arrangiert von Johnnie Vinson für ein Blasorchester, "How to train your dragon". Den Zuhörern schien es nicht nur eine Anleitung für das Drachentraining, sondern auch eine Vorgabe für die Präsentation spieltechnischen Könnens zu sein, denn auch hier mussten die jungen Musiker wieder präzise und sauber ihre Instrumente beherrschen.

Das folgende Medley von Hartmut Engler und Ingo Reidl, besser bekannt als PUR, wurde ebenfalls mit Bravour gemeistert, was das begeisterte Publikum veranlasste eine Zugabe herauszuklatschen. An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass ein großes Lob den beiden Dirigenten der Jugendkapelle, Mathias Keller-Fröhlich und Christian Reutebuch, für deren Arbeit mit den jungen Musikern gezollt werden muss.

Der MV Liggersdorf spielte voller Energie das Stück "The Olympic Spirit" vom amerikanischen Komponisten John Williams, der viel Filmmusik geschrieben hat, unter anderem für Steven Spielberg. Eine ganz andere Stimmung wurde dann durch ein Werk von Johann Strauß (Sohn) erzeugt. "Frühlingsstimmen", so der Titel des Walzers, der die Zuhörer vergessen ließ, dass es außerhalb der Halle sehr kalt war.

Ein Stück gekonnt gespielter Filmmusik folgte: "Chevaliers de Sangreal", um dann zum Stück "Disco Party" zu kommen, laut Mitglidern des Musikvereins das Lieblingsstück des Dirigenten Markus Leute. Dieser hattr sich hierfür extra einen bunt-schillernden Frack angezogen, was mit tosendem Applaus begrüßt wurde.

In der Pause ehrte der Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee,Johannes Steppacher, mehrere Instrumentalisten. Er übergab das Jugend-Musikleistungsabzeichen (JMLA) in Bronze an Till Skonieczny, Lisa Benkler, Patrick Buhl, Max Buhl, Marius Groß, Simon Honold, Marie Kümpflein, Leonie Leute und Alicia Moser. Das JMLA in Silber bekam Sabrina Moser. Die Ehrennadel in Bronze erhielt Jannik Kümpflein für zehn Jahre als aktives Mitglied, die Ehrennadel in Silber ging an Thomas Rigger, Tamara Burth und Stefan Bezigkofer für 20 Jahre aktive Tätigkeit im Verein. Für aktive Mitgliedschaft über 40 Jahre bekamen Clemens Reutbuch, Markus Muffler und Herbert Lohr die Ehrennadel in Gold. Nach der Pause wechselten sich Sabine Lohr, Markus Leute und Christian Reutebuch am Taktstock ab und zeigten so gekonnt die Bandbreite der musikalischen Vielfalt des Musikvereins Liggersdorf. Nach Zugaben saßen etliche Zuhörer noch eine Weile gemütlich beisammen und ließen den Abend ausklingen.

Der Musikverein

Im Jahr 1910 wurde der Musikverein Liggersdorf gegründet. Heute hat er etwa 60 aktive Musikanten. Neben rund 20 Auszubildenden sind noch etwa 20 Kinder in musikalischer Früherziehung. Außer den aktiven Mitgliedern gibt es noch 13 Ehrenmitglieder und über 60 passive Mitglieder. Um den Nachwuchs zu fördern, wurde 2001 die Jugendkapelle WiSeLi gegründet, die neben der musikalischen Ausbildung den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, an Auftritten und dem Vereinsleben teilzunehmen. (rie)