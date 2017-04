Hohenfels Musiker sorgen beim Seniorennachmittag des Altenwerks für angenehme Überraschung

Beim Seniorennachmittag des Katholischen Altenwerks gibt es ein spielfreudiges Trio zu hören: Mit Werner Gaiser, Manfred Kehlert und Charlotte Veit treten drei Lokalpromis erstmals gemeinsam auf.

In der angenehmen Atmosphäre der Zehntscheuer im Hohenfelser Schloss füllten sich schnell die zur Verfügung stehenden Sitzplätze mit den Senioren des Katholischen Altenwerks der Seelsorgeeinheit Hohenfels. Es mussten sogar noch ein paar zusätzliche Stühle herangeschafft werden, um alle Besucher an den blumengeschmückten Tischen unterzubringen. In der Vorankündigung war der Seniorennachmittag als der voraussichtlich letzte im Zehntscheuer bezeichnet worden und möglicherweise hatte gerade dies noch etliche Menschen bewogen, den Termin wahrzunehmen.

Vielleicht war es aber auch das musikalische Programm, das die Attraktivität noch steigerte, denn es hieß, dass Werner Gaiser, seines Zeichens stellvertretender Bürgermeister von Stockach, und Manfred Kehlert, ehemaliger Rektor der Realschule Stockach, einige Stücke am Klavier spielen würden. Und auch die Sängerin Charlotte Veit war mit von der Partie. Auf das, was dann neben Hefezopf und Kaffee geboten wurde, dürfte dann jedoch wohl kaum jemand im Saal vorbereitet gewesen sein, abgesehen vielleicht von den Musikern selbst, Denn Gaiser, Kehlert und Veit sorgten für eine glanzvolle Premiere – denn sie traten kurzerhand gemeinsam in unterschiedlichen Besetzungen auf.

Wie zu hören war, waren Gaiser, Kehlert und Veit noch nie zusammen aufgetreten und hatten erst kurz vor ihrem Auftritt in der Zehntscheuer die Gelegenheit gehabt, gemeinsam zu proben, aber durch die musikalische Professionalität des Trios war diesem fehlende Eingespieltheit nicht anzumerken. Das Publikum dankte nach jedem Stück mit begeistertem Applaus. Mal sang Charlotte Veit zu ihrer Gitarre und wurde von Werner Gaiser am Piano begleitet, mal spielte Gaiser Saxophon und wurde von Manfred Kehlert am Piano begleitet, der zuvor einige Stücke solo am Bechstein-Flügel gespielt hatte.

Die Anwesenden genossen diesen musikalisch so gelungenen Nachmittag und nutzten anschließend noch die Gelegenheit zu einer Schlossbesichtigung und einem geführten Rundgang durch den Gerten. Der einzige Wermutstropfen war, dass es möglicherweise das letzte Mal war, dass es eine derartige Veranstaltung in diesem Ambiente der Zehntscheuer gab.