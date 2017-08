Der Weltklassegeiger Michael Grube lässt sein Publikum in der Mindersdorfer Kirche nicht nur an seiner Musik teilhaben, sondern erzählt auch von seinem Instrument und Leben.

Ein besonderer musikalischer Leckerbissen wurde in der Kirche St. Oswald in Mindersdorf geboten. Der Weltklassegeiger Michael Grube gab ein kleines Solokonzert auf seiner berühmten Geige, die vor etwa 350 Jahren von Nicolo Amati gebaut worden ist. Michael Grube erwähnte, dass seine Amati etwas verhaltener, weicher und süßer klinge als die Geigen aus der Stradivari-Werkstatt. Diese erzeugen einen weit volleren Klang, aber da er meist allein spiele, gefällt ihm die Amati besser. Noch dazu benutze er einen langen französischen Bogen, der seine gefällige Spielweise unterstützt. Dem Laien mag dies vielleicht nicht unbedingt auffallen, doch als der Meister zu spielen begann, zog er schnell alle Zuhörer in den Bann der warmen Melodien.

Den Auftakt bildete Präludium und Fuge in e-moll op. 131 von Max Reger. Dieses Stück hatte er ausgewählt, um das internationale Reger-Jahr zu honorieren, was in diesem Jahr zum 100. Todesjahr des Komponisten stattfindet. Es folgte die Caprice Nr. 20 in D-Dur von Niccolo Paganini. Der virtuose Stil Michael Grubes wurde mit diesem Stück einmal mehr unter Beweis gebracht.

Mit dem Andante Morceau op. 55/5 von Henri Vieuxtemps brachte er die ganze Breite der Klangfülle seiner Violine dem Publikum noch näher.

Dann bei den Variationen über ein afghanisches Volkslied, das der zeitgenössische Komponist Gerhard Track Michael Grube gewidmet hat, glaubte man den Wind aus den Bergen oder der Wüste zu hören. Auch arabische und indische Tonfolgen mischten sich in die eingängige Melodie. Michael Grube hatte in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER vor der Veranstaltung auf diese musikalischen Feinheiten hingewiesen und betont wie gern er in Afghanistan gewesen war. In Kabul erlebte das Stück auch seine Uraufführung. Auf das Andante con expressione op. 17/3 von Henri Wienlawski folgte die Sonate Nr. 1 von Max-Ludwig Grube, dem Vater von Michael Grube. Den Abschluss des eigentlichen Vortrags bildete die Chaconne in d-moll von J.S. Bach. Das begeisterte Publikum schaffte es jedoch, Professor Grube für drei weitere Zugaben heraus zu klatschen. Nach dem Wiegenlied von Johannes Brahms, besser bekannt als "Guten Abend, gute Nacht", war trotz des stürmischen Applauses endgültig Schluss. Der 1954 in Überlingen geborene Michael Grube erzählte, dass er schon früh eine geigerische Ausbildung von seinem Vater erhielt. Sein erstes Solokonzert gab er im Alter von vier Jahren. Im Alter von 14 Jahren erhielt er den Heidelberger Meisterpreis für Musikstudierende. Es folgten nationale und internationale Preise und Auszeichnungen. Er studierte Musikwissenschaft und Komposition und hielt eine Professur der Staatlichen Musikakademie Minsk. 2003 wurde er in Großbritannien zum Musiker des Jahres gewählt. Er hat in seiner Laufbahn in über 110 Ländern aller Kontinente und fast allen internationalen Musikmetropolen gespielt.

Seine Geige, die Original Amati, wurde ihm von einem anderen bedeutenden Musiker vererbt. Nach einem Überfall in Venezuela, bei dem er einen Schädelbruch mit schwerem Schädel-Hirntrauma erlitt, wurde ihm das Instrument gestohlen. Nach Aufenthalten in verschieden Krankenhäusern hieß die Diagnose, dass er nie wieder Geige spielen würde, jedoch ein Neurologe in der Schweiz half ihm wieder zum Spielen zu finden. Er nahm noch einmal Geigenunterricht in Brasilien und fand so wieder zu seinem virtuosen Spiel zurück. Dann kam ein Anruf eines seiner Schüler aus Ecuador, der meinte, Grubes Amati sei von der Polizei wiedergefunden worden. Nach einer Überholung bei Geigenbauer Ulrich Becker in Konstanz klingt sie nun wieder rein und warm wie zuvor.

Professor Michael Grube ist ein willkommener Gast überall auf der Welt und lebt heute in Quito/Ecuador