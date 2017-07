hohenfels Land steuert weitere 550 000 Euro für die Klärbecken bei

Nachdem Vertreter des Regierungspräsidiums einen weiteren Förderbescheid nach Hohenfels brachten, kann nun der Umbau der Klärbecken in Kalkofen in Angriff genommen werden.

Für die Gemeinde Hohenfels war es ein guter Tag, als eine Delegation vom Umweltdezernat des Regierungspräsidiums Freiburg den Förderbescheid für die Mischwasserbehandlung im Ortsteil Kalkofen überreichte. Nun können die Arbeiten ausgeschrieben werden, da 80 Prozent der Kosten von den Fördergeldern abgedeckt werden. Das Gesamtvolumen der Arbeiten liegt im Bereich von 1,5 bis 1,7 Millionen Euro und wird auf lange Sicht den Ausstoß von Klärmasse reduzieren. Das System ist zum Teil schon in anderen Teilorten eingebaut, Kalkofen wird jedoch durch seine topografische Beschaffenheit als besonders arbeitsintensiv angesehen und wurde daher zunächst hinten angestellt. Nun werden die Arbeiten voraussichtlich am Jahresende beginnen und voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Abteilungspräsidentin Elke Höpfner-Toussaint vom Regierungspräsidium Freiburg hat den Zuwendungsbescheid für die Mischwasserbehandlung (Mischung aus Ab- und Regenwasser) in Kalkofen persönlich an Bürgermeister Florian Zindeler übergeben. Damit wird die Gemeinde Hohenfels mit 550 000 Euro vom Land unterstützt. Das Geld wird im Ortsteil Kalkofen für die Mischwasserbehandlung verwendet. Florian Zindeler ist über die Zuschusshöhe mehr als erfreut und sagte: "Somit können wir den Mischwasserbereich zunkunftsfähig gestalten."

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller freut sich über die Förderung: „Das geplante Projekt in Kalkofen verbessert sowohl die Gewässergüte vor Ort, und es dient zugleich dem Schutz des Trinkwasserspeichers Bodensee. Für solch sinnvolle Maßnahmen der Kommunen im Bereich Abwasser stellt das Land dieses Jahr insgesamt fast 50 Millionen Euro bereit", heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Elke Höpfner-Toussaint sagte: „Baden-Württemberg tut viel für den ländlichen Raum. Wir können die Mischwasserbehandlung in Hohenfels mit einem Höchstfördersatz von 80 Prozent unterstützen. Die technische Lösung ist intelligent sowie flächen- und kostensparendsparend, da das Beckenvolumen der stillgelegten Kläranlage Kalkofen sinnvoll genutzt wird. Für die Mischwasserbehandlung aller vier Ortsteile hat das Land insgesamt 1,1 Millionen Euro bereit gestellt.“ Der Anteil, den die Gemeinde Hohenfels übernehmen muss, wird nach Angaben von Bürgermeister Zindeler zwischen 500 000 und 600 000 Euro liegen.

Hohenfels gehört zum Abwasserverband Stockacher Aach und betreibt vier Regenüberlaufbecken in vier Ortsteilen, um das Mischwasser zu behandeln. Für die neue Einleitungserlaubnis für die Verbandskläranlage war eine Schmutzfrachtberechnung fällig. Dabei kam heraus, dass in Hohenfels zu wenig Mischwasser behandelt wird und somit die Zuflüsse zur Verbandskläranlage höher liegen als der für Hohenfels vorgesehene Anteil. Die Gemeinde hat daraufhin ein Konzept für mehr Kapazität in der Behandlung ihres Mischwasser erstellt und für die Umsetzung eine Zuwendung beantragt.

Der Ausbau in Mindersdorf, Deutwang und Liggersdorf ist bereits 2016 mit 570 000 Euro bezuschusst worden. In Kalkofen muss der gedrosselte Abfluss von derzeit 21 Liter pro Sekunde auf die Hälfte gesenkt werden. Alternativ zu einer teuren Vergrößerung des Beckenvolumens werden die beiden vorhandenen Becken zu verbundenen Schrägklärbecken umgebaut.

So funktioniert's

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg werden das bestehende Regenüberlaufbecken und das Klärbecken der stillgelegten Kläranlage mit speziellen Einbauten, sogenannten Lamellenabscheidern ausgestattet. Diese sorgen dafür, dass Partikel aus dem Mischabwasser deutlich schneller abgeschieden werden können als in herkömmlichen Sedimentationsanlagen. Damit können Becken mit deutlich geringerem Volumen eingesetzt werden. Die Schrägstellung der Lamellen bewirkt ein Abrutschen der absetzbaren Stoffe auf den Beckenboden. Um zu erfassen, wie oft es zu einem Überlauf kommt, werden zusätzlich spezielle Messeinrichtungen eingebaut.