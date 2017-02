Hohenfels Kuhsattler-Narrenzunft feiert Fasnacht

Die Narrenladen zur "Beach Party" in die Hohenfelshalle ein und sind auf gutem Wege, eine Tradition zu begründen. Denn die Aktion kam zuletzt ziemlich gut an.

Hohenfels – Sie ist schon fast eine Tradition geworden, und am Samstag, 25. Februar, steigt sie wieder: die Beach Party. Um 20 Uhr geht es los in der Hohenfelshalle in Liggersdorf. Der Eintritt ist bewusst gering gehalten, nur fünf Euro. Dafür versprechen die Veranstalter unter anderem heiße Rhythmen, aufgelegt von DJ Päddes.

Am Rosenmontag steigt dann der Rosenmontagsball auch wieder in der Partyhalle Liggersdorf. Doch zuvor haben die Kinder ihre Chance, Fasnacht zu feiern und dies ab 14 Uhr. Anschließend, ab 18 Uhr, beginnt der Feierabendhock mit dem Musikverein Liggersdorf und dann ab 20 Uhr der große Rosenmontagsball mit Maskenprämierung. Dieses Jahr mit einer neuen Wertung der Maskengruppen: Gruppen bis vier und Gruppen ab fünf Personen werden separat gewertet. Außer den üblichen Sachpreisen werden die ersten drei Plätze mit je einem Preisgeld von 100, 50 und 20 Euro belohnt. Für den Gruppensieger steht zusätzlich noch der Wanderpokal bereit. Der Eintritt für den Rosenmontagsball ist frei.

Der Name Kuhsattler stammt von einer Legende aus einem alten Lesebuch. Mitte des 17. Jahrhunderts wurden demnach an die Bürger der Vogtei Hohenfels Parzellen in der "Waltere", einem Sumpf-Moorgebiet in der Nähe, zum "Durben" (Torfstechen) vergeben. Nur wer pünktlich anwesend war, wurde bedacht. Etliche Hohenfelser waren nicht so gut betucht, dass sie sich Pferde leisten konnten. Um nicht leer auszugehen und dennoch schnell dort zu sein, entschieden sie sich, ihre Kühe zu reiten. Ob sie nun Sättel und Zaumzeug anlegten, bleibt im Ungewissen; man kann aber davon ausgehen, dass sie versuchten, reitend auch noch rechtzeitig zur Verteilung zu kommen. Dies ging jedoch voll daneben, die Kühe wollten lieber daheim bleiben und warfen ihre Reiter ab. Diese Kleinbauern und Hufer gingen durch ihre Abwesenheit dann bei der Zuteilung leer aus. Da, wer den Schaden hat, für den Spott nicht zu sorgen braucht, werden die Hohenfelser bis heute oft als "Kuhsattler" bezeichnet.