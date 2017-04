Hohenfels Katholische Landjugend plant ihre Jubiläumsfeier

Die Katholische Landjugendbewegung in Hohenfels wird 50 Jahre alt und will das gebührend feiern. Die Landjugend geht dabei mit dem bisherigen Vorstand ins Jubiläumsjahr: Die Mitgliederversammlung bestätigte die bisherigen Kräfte in ihren Ämtern. Lob erhält die KLJB derweil für das Aufmöbeln des Jugendraums.

Die Generalversammlung der Katholischen Landjugend-Bewegung von Hohenfels stand dieses Jahr ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens. Die Mitglieder kamen im Gasthaus Adler in Liggersdorf zusammen. Der Vorsitzende Manuel Erhardt ließ die vergangenen Jahre kurz Revue passieren und hob verschiedene Aktivitäten, wie auch die guten und zum Teil schwierigen Zeiten der letzten 50 Jahre, hervor. Besondere Erwähnung fand die Tatsache, dass durch alle Höhen und Tiefen die Mitglieder und der Vorstand zusammengehalten hätten und so sämtliche Probleme gemeistert worden seien. Auch im Jahresbericht des Schriftführers Maximilian Effinger wurde von einem aufregenden und abwechslungsreichen Jahr gesprochen. Verschiedene Aktivitäten des vergangenen Jahres wurden hervorgehoben, wie das inzwischen schon traditionelle Maibaumstellen, bei dem der Maibaum blau-weiß gestrichen wurde, oder die Gestaltung des Blumenteppichs zu Fronleichnam, was morgens um 5 Uhr begann, doch einige Mitglieder schon die Nacht vorher nicht schlafen ließ.

Auch die Planungen und Arbeiten im Jugendraum fanden Erwähnung. So wurden ein Sofa, ein Beamer mit Leinwand, ein Billiardtisch und nicht zuletzt eine Musikanlage angeschafft. Dies half wohl, um auch neue, junge Mitglieder zu gewinnen.

Bei den Vorstandswahlen sprach die Versammlung den bisherigen Vorstandsmitgliedern erneut das Vertrauen aus und bestätigte sie in ihren Ämtern. im Amt. Bürgermeister Florian Zindeler lobte in seiner kurzen Ansprache die Arbeit und das Engagement der Hohenfelser Landjugend, insbesondere die Unterstützung bei der Errichtung des Ballfangnetzes an der neuen Grundschule. Er sieht die Landjugend als wichtige Institution der Gemeinde. Zindeler wünschte der KLJB alles Gute zum 50. Jubiläum und sicherte dieser weiterhin die Unterstüzung der Gemeinde zu.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus Fetscher bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen der Landjugend und der Pfarrgemeinde. Als besonders lobenswert erwähnte er den Einsatz bei den Altennachmittagen sowie die Errichtung des Blumenteppichs an Fronleichnam.

Es wurde dann auch noch die Teilnahme an dem bevorstehenden Festumzug im Rahmen des Bezirksmusiktreffens in Liggersdorf in diesem Jahr beschlossen, wie auch die Unterstützung für den Musikverein bei diesem Fest. Auch einige der Aktivitäten für das Jubiläumsfest wurden geplant und besprochen, wobei noch nicht alles feststand. Was indes bereits feststeht, ist der Termin: Es ist geplant, das Fest am Wochenende nach Fronleichnam im Juni zu feiern. Zu gegebener Zeit soll dann das Festprogramm dazu bekanntgegeben werden.

Der Versammlung wurden die neuen Polohemden vorgestellt, wie auch die Tafel für den Maibaum mit einem neuen Logo. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass Softshelljacken angeschafft werden, um die KLJB-Mitglieder vor Regen und kaltem Wetter zu schützen, wie es schon oft beim Aufstellen des Maibaums nötig gewesen wäre. Im Anschluss an die Sitzung saßen dann alle noch gemütlich bei einer kleinen Mahlzeit beisammen.

Die Organisation

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Liggersdorf wurde 1967 von Jugendlichen ins Leben gerufen. 1975 fand der erste Altennachmittag unter Regie der KLJB statt, damals gab es 120 Gäste. Im Jahr 1982 wählte die KLJB erstmals einen sogenannten Teamvorstand. Im Jahr darauf begründete sie dann die Tradition, an der sie noch heute großen Spaß hat und bei der sie keine Mühen scheut: Am 30. april 1983 stellte die Landjugend erstmals einen Maibaum auf. Der Schutzpatron der KLJB ist der Heilige Nikolaus von Flüe (1417-1487). (rie)