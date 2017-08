Hund fällt Pferd auf einer Koppel an

Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Nähe der Mindersdorfer Rosenwiesen aufgehalten haben

Hohenfels (sk) Ein Hund hat auf einer Koppel beim Hohenfelser Ortsteil Mindersdorf ein Pferd angefallen und gebissen. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall vergangenen Freitagmittag ereignet haben. Das Pferd sei zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr auf einer Koppel in den Rosenwiesen auf der Gemarkung Mindersdorf gestanden. In diesem Zeitraum soll das Tier offenbar von einem bislang unbekannten Hund gebissen worden sein. Die Polizeit bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in Mindersdorf etwas beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier in Stockach unter Telefon (0 77 71) 93 91 12 1 in Verbindung zu setzen.