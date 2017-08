Hohenfels Hohenfels plant für mehr Hochwasserschutz

Nach schweren Schäden bei zwei Unwettern im August und September will der Hohenfelser Gemeinderat den Hochwasserschutz intensivieren. Nun hörte er sich die Pläne zweier Experten an. Das Ergebnis: Viele kleine Einzelmaßnahmen sollen die Fluten künftig bändigen.

Der Gemeinderat will Pläne für besseren Hochwasserschutz vorantreiben. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung setzte er sich mit Vorschlägen und Analysen zweier Experten auseinander. Ergebnis: Viele naturnahe Einzelmaßnahmen sollen künftigte Fluten verhindern. Nach den schweren Unwettern dieses Jahres beschloss der Gemeinderat nach Lösungen für den Hochwasserschutz in den fünf Teilgemeinden, Liggersdorf, Mindersdorf, Deutwang, Kalkofen und Selgetsweiler zu suchen. Da seit einigen Jahren Hochwasserschutzmaßnahmen bezuschusst werden können, stellte sich die Frage, welches Ingenieurbüro für die Planung für ein derart langwieriges und umfangreiches Projekt am besten geeignet wäre. Auf der Gemeinderatssitzung stellten dann zwei Projektleiter ihrer Büros mögliche Pläne vor.

Eike Reckmann vom Ingenieurbüro Reckmann in Owingen erläuterte, dass man sich hir um das wild abfließende Oberflächenwasser kümmern müsse. Besonders für den Fall von Starkregen seien die Aufnahmekapazitäten der Örtlichkeiten zu beachten. Anhand einer Satellitenaufnahme von Hohenfels wies er auf die unterschiedlichen Beschaffenheiten des Bodens in den Teilgemeinden hin. Er schlug vor, mit zweidimensionalen Modelle den Oberflächenabfluss zu simulieren, damit man dann feststellen könne, wo Wasser umgeleitet beziehungsweise zurückgehalten werden kann. Auch schlug er vor, Feldhecken auf landwirtschaftlichen Fächen zu pflanzen, die dann den Abfluss bremsen würden. Diese Hecken würden der Gemeinde auch Ökopunkte einbringen. Straßen und Wege in den hochwassergefährdeten Gebieten könnten auch als Abflussmulden dienen.

Harald Güthler vom Büro Güthler Ingenieure aus Waldshut-Tiengen sagte, dass weitreichende, tiefe Eingriffe mit groß dimensionierten Bauwerken, die die Landschaft verändern, die falsche Antwort seien. Vielmehr sollten es kleinere, subtile Einzelmaßnahmen sein, mit denen das Oberflächenwasser entsorgt wird. Kleine Eingriffe in die Natur und Landschaft, die nach ein paar Jahren so aussehen, als wäre es immer schon so gewesen. Wichtig sei es, früh die Betrofffenen in die Planung einzubeziehen. Als erstes schlug er vor, eine Analyse zu erstellen, welche Möglichkeiten zur Steuerung des Wassers bestünden. Am Beispiel des Hochwasserschutzes von Hohentengen zeigte er Möglichkeiten der naturnahen Steuerung auf. Er wies auch darauf hin, dass Zuschüsse in Höhe von 70 bis 75 Prozent der Kosten möglich seien.

Güthler gab auf Nachfrage zu bedenken, dass alles nur in kleineren Etappen gemacht werden könne und teilweise die benötigten Grundstücke erst von der Gemeinde gekauft werden müssen. Gemeinderat Karlheinz Lehmann gab zu bedenken, dass in vielen Fällen die Grundstücke, die benötigt würden, nicht unbedingt in der Hand von Geschädigten seien.

Auf die Frage nach den Kosten konnten beide Ingenieure nur vage Auskunft geben, da eine Analyse der notwendigen Maßnahmen noch ausstehe; aber man könne so viel sagen, dass sich die Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich bewegen würden. Der Gemeinderat beschloss dann, dem Vorschlag des Ingenieurbüros Güthler den Vorzug zu geben.

Schwere Schäden

Hohenfels wurde bei zwei Unwettern in diesem Jahr ziemlich gebeutelt. Das jüngste Unwetter mit Starkregen zog über den Raum Stockach in der Nacht zum 27. September hinweg. Bäche traten über die Ufer und überschwemmten Straßen und Keller. Starke Regenfälle hatte es in Hohenfels auch schon in der Nacht zum 18. August gegeben. Damals war Mindersdorf besonders schlimm betroffen. So rückte das Thema Hochwasserschutz neu in den Fokus der Ortspolitiker.