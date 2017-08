Hohenfels-Kalkofen Hobby Handtasche: Mutter und Tochter betreiben eigenes Label in Kellerwerkstatt

Anita Schaefer und Antje Haug haben ihr Hobby zur Leidenschaft gemacht. In ihrem Keller in Kalkofen stellen sie Taschen her.

Der Keller von Anita Schaefer und Antje Haug im Ortsteil Kalkofen ist kein gewöhnlicher Keller. Immerhin beherbergt er die Werkstatt von Mutter und Tochter. Dort werden handgearbeitete Taschen entworfen und produziert.

Anita Schäfer und Antje Haug begannen vor etwa fünf Jahren, Taschen herzustellen. Dabei war der initiale Anstoß eine Bitte des Sohnes und Bruders Sven, eine individuelle Aktentasche zu entwerfen. Da diese auch strapazierfähig sein musste, fand das Duo sehr schnell heraus, dass eine normale Haushaltsnähmaschine kaum den Anforderungen gewachsen war. Dennoch entstand eine attraktive Aktentasche mit etlichen, nützlichen Extras. Da dauerte es nicht lange, bis Freunde und Bekannte fragten, wo man solche Taschen bekommen könnte. Da es schnell einige Bestellungen gab, entschlossen sich Anita Schaefer und Antje Haug, eine Industrienähmaschine zu kaufen. Inzwischen stehen drei verschiedene Maschinen in der Werkstatt.

Um Materialien und Zubehör preiswert einkaufen zu können, gründeten die beiden eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) und begannen unter dem Label "anna S." auch Damenhandtaschen herzustellen. Der Schwerpunkt des Interesses der beiden Frauen ist bis zum heutigen Tag die Freude am Entwerfen und der Herstellung von Taschen. Dennoch musste überlegte werden, wie das Hobby finanziert werden konnte. Für Betriebswirtin Antje Haug war klar, dass nur Kunsthandwerker-Märkte und Ähnliches in Frage kämen, um die Taschen zu verkaufen und um die Freude am Hobby zu wahren. Die erste Anfrage stellte das Duo an den Kunsthandwerker-Markt "Augenweide" im Zollhaus in Ludwigshafen, kassierten von dort aber zunächst eine Absage.

Dennoch ließ Antje Haug einige Mustertaschen dort, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine Zusage zu bekommen. Nach ein paar Tagen dann die frohe Nachricht: Man habe doch noch einen Platz für Mutter und Tochter gefunden. Auf diesem Markt ist das Label nun schon regelmäßig seit fünf Jahren zu finden. Inzwischen ist die Taschenkollektion auf etwa zwölf bis dreizehn Märkten in der näheren und weiteren Umgebung sehen. Am weitesten entfernt ist ein Markt in Karlsruhe. Noch weiter fahren, möchten die Frauen allerdings nicht. Abends wollen sie wieder zu Hause sein, sagen sie.

Die Auswahl der Materialien trifft meist die Mutter Anita Schaefer, die aus einer Näherei-Familie stammt. Sie sei praktisch neben einer Nähmaschine geboren worden, sagt sie schmunzelnd. Es liegt auf der Hand, dass sie als Modell-Direktrice dieses Ressort betreut. Verarbeitet wird nicht nur herkömmliches Material, sondern auch Teichfolien und Möbelstoffe. Jede Tasche bleibt ein Unikat, sagt das Team. Da das Hobby nicht in Arbeit ausarten soll, werden maximal drei Taschen eines Designs hergestellt. Dabei legen die beiden Frauen großen Wert darauf, dass sie kein Design-Studio betreiben, sondern ganz einfach eine Werkstatt, in der in Handarbeit alles hergestellt wird. Diese Werkstatt im Keller des Hauses Kalkofen quillt über vor Stoffen aller Art und notwendigem Zubehör. Im Nebenraum ist das Lager und der sogenannte Showdown. Dort kann man die fertigen Taschenmodelle betrachten. Ein Raum, in dem sicherlich Viele schwelgen können.



Das Team

Anita Schaefer und Antje Haug designen und fertigen hobbymäßig diverse Taschen aus einem Mix aus Stoffen, Leder und Teichfolien in Hohenfels-Kalkofen. Antje Haug-Flohr ist Betriebswirtin und Anita Schaefer Modell-Direktrice. Die Frauen haben das Label "anna S." im Juli 2011 gegründet. Jedes Modell ist Handarbeit und somit ein Unikat. Sie legen besonderen Wert auf hohe Qualität der Materialien und die Verarbeitung. Alle Taschen werden in der jeweiligen Farb-, Stoff- und Folienkombination in limitierten Auflagen hergestellt. Weitere Informationen im Internet: www.anna-s.de. (rie)