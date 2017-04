Hohenfels Helfer machen mit Sonderschicht entspanntes Bezirksmusikfest möglich

Das Bezirksmusikfest in Liggersdorf kann beginnen: Ehrenamtliche haben rechtzeitig Schnee vom Zeltdach geräumt.

Trotz des widrigen Wetters ist es nun soweit: Heute abend beginnt das Bezirksmusikfest in Liggersdorf. Der plötzliche Schneefall hätte fast einen Strich durch die Rechnung gemacht, wenn nicht der beherzte Einsatz von vielen Vereinsmitgliedern dies gerade noch verhindert hätte. Das Gewicht des matschigen Schnees war alles andere als willkommen, denn die Ungewissheit, wie viel Gewicht das Zeltdach aushalten würde, ohne dass etwas passiert, machte alle Verantwortlichen nervös. So musste ein zusätzlicher Arbeitseinsatz die Zeichen der ungewollten Rückkehr des Winters so gut und schnell wie möglich entfernen. Dies ist auch recht gut und prompt gelungen.

Heute Abend geht es nun los mit einem Vororchester um 17 Uhr. Ab 17.30 Uhr wird der Maibaum aufgestellt, was für den KLJB schon eine lieb gewordene Tradition geworden ist. Gegen 18 Uhr beginnt der Feierabendhock mit der Kapelle WiSeLi. Ab 20 Uhr ist freier Eintritt zum Blasmusikabend mit der Scherzachtaler Blasmusik aus dem Großraum Ravensburg, die ganz im Stil der böhmisch-mährischen Blasmusik spielt.

Am Samstag, 29. April, geht es dann mit der Gruppe Pull ab 21 Uhr weiter. Seit 30 Jahren liefern diese acht Musiker Stimmung für groß angelegte Parties. Von Classic Rock und Pop bis hin zu aktuellen Hits. Der Sonntag, 30. April, beginnt mit dem Frühschoppen um 11 Uhr, es spielt die Musikkappelle Laiz. Gegen 13.30 Uhr beginnt der große Festumzug, der dann ab 15 Uhr mit dem gemeinsamem Musizieren aller Aktiven beim Festzelt gipfelt. Ab 15.30 Uhr startet die Bezirksmusikparty mit der Musikkapelle Kehlen. Ab 20.30 Uhr rockt die Gruppe Alpenhohl. Sie spielt Alpenrock, Partyrock und Rockklassiker. Gespickt mit Showacts und unterstützt von einer professionellen Licht- und Tonanlage, wie die Veranstalter versprechen.

Am Montag, 1.Mai, eröffnet die Bauernkapelle Mindersdorf den Frühschoppen um 11 Uhr. Ab 14 Uhr folgt der MV Horheim, dann die MK Krauchenwies und abschließend der MV Sigmaringendorf.