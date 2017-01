Hohenfels Gemeinderat Hohenfels beschließt weitere Hilfe für das Stockacher Krankenhaus

Der Gemeinderat Hohenfels hält an der Unterstützung des Stockacher Krankenhaus-Fördervereins fest.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Hohenfelser Gemeinderat hat die weitere Unterstützung des Stockacher Krankenhaus-Fördervereins beschlossen. Das bedeutet, dass ein Euro pro Einwohner der Gesamtgemeinde Hohenfels pro Jahr dem Förderverein zugute kommt. Bürgermeister Florian Zindeler wies in seinen Ausführungen darauf hin, dass die ärztliche Versorgung in Hohenfels durch eine ärztliche Gemeinschaftspraxis noch durchaus positiv zu bewerten sei. Doch könne diese Praxis den Bürgerinnen und Bürgern keinen stationären Dienst bieten. Da der Bund viele Einrichtungen schließen möchte, werde die Versorgung vor Ort oder zumindest in erreichbarer Nähe umso wichtiger und sei nach Ansicht der Gemeindeverwaltung eine Unterstützung wert.

Dies werde auch im Hinblick auf die Tatsache einer immer älter werdenden Bevölkerung umso wichtiger, da die Nutzung einer solchen Einrichtung nicht rückläufig sein werde, wie Zindeler während der Sitzung betonte. Diese Entwicklung sei auch für das Stockacher Krankenhaus ersichtlich und da Umbaumaßnahmen vorgesehen seien, brauche der Förderverein diese finanzielle Unterstützung. Die Vorteile des Kranenhauses vor Ort liegen laut Florian Zindeler auf der Hand: Es bestünden kurze Fahrwege zum Krankenhaus sowie auch die Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Dies sei Teil einer guten Dorf-Struktur, die das Altwerden vor Ort fördere, so Bürgermeister Zindeler.

Die geplanten Umbaumaßnahmen im Krankenhaus wurden auch besprochen. So werden die Vier-Bettzimmer der Vergangenheit angehören, die Schaffung von Sanitärbereichen für jedes Krankenzimmer sind vorgesehen. Zusätzliche Zimmer für Wahlleistungspatienten sind geplant, wie auch Arzt-Dienstzimmer mit Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Ein Behandlungsraum für Physiotherapie und Krankengymnastik ist auch notwendig, wie auch eine neue Heizzentrale und Technik- und Lagerräume. Insbesondere die Auflagen für den Brandschutz stellen eine große Herausforderung dar, wurde in der Sitzung erwähnt. Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft haben erstmals im Jahr 2012 den Förderverein einmalig mit 10 000 Euro unterstützt, um das Krankenhaus zu erhalten, und dann die Unterstützung mit einem Euro pro Einwohner seither jährlich fortgeführt.

Zahlen belegen, dass ein recht stabiler Anteil der Bevölkerung aus der Umgebung Stockachs und darüber hinaus das Krankenhaus nutzt. In Anbetracht der sich wandelnden Krankenhauslandschaft im Landkreis Konstanz sei es für die Bewohner der Verwaltungsgemeinschaft von großer Bedeutung ein Krankenhaus zur stationären und ambulanten Behandlung in greifbarer Nähe zu haben, wie während der Sitzung erwähnt wurde. Da das Krankenhaus Stockach sich schon vor längerer Zeit gegen eine Beteiligung an der Holding des Landkreises entschlossen hat, sei die Befürchtung, dass die kleineren Krankenhäuser geschlossen werden würden zunächst vom Tisch.