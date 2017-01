Hohenfels Freude an der Arbeit auf dem Bauernhof

Der Deutwanger Wilhelm Riester feiert seinen 90. Geburtstag. Auf dem Familienhof die Hände in den Schoß zu legen, kam ihm nie in den Sinn.

Hohenfels – Wilhelm Riester aus dem Ortsteil Deutwang feiert am Freitag, 27. Januar, seinen 90. Geburtstag. Rüstig, aktiv und noch mitten im Leben stehend, blickt er gern auf sein schon recht langes Leben zurück. 1927 in Ober-Glashütte bei Stetten a.k.M. geboren, kam er im Alter von drei Jahren nach dem frühen Tod seiner Mutter mit seiner Familie nach Liggersdorf. Hier bewirtschaftete der Vater dann einen Hof bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht. Wilhelm Riester erinnert sich noch genau an die harte Zeit, als der Vater fort war und er mit seiner Schwester und der noch schwangeren Stiefmutter den Hof und die Landwirtschaft weiterführte. Auch die Zeit danach im Wehrertüchtigungslager im Elsaß sowie beim Reichsarbeitsdienst sind ihm in klarer, allerdings nicht guter Erinnerung geblieben. Er selbst wurde dann zu den Panzergrenadieren eingezogen und nach einer Schlacht nahe der ungarischen Grenze von jugoslawischen Partisanen mit zwei weiteren Kameraden in Gefangenschaft genommen.

Nach erfolgreicher Flucht und einer Odyssee im damaligen Jugoslawien kam er in ein britisches Internierungslager in Wien. Begeistert denkt er noch heute zurück, als er dann zum Ende seiner Internierung in der Küche arbeitete und dort nach den Jahren des Hungerns 19 Kilo zunahm. Der Schinken, den es damals gab, war für ihn praktisch ein Geschenk des Himmels.

Nach seiner Rückkehr nach Hohenfels im März 1947 begann er im Wald zu arbeiten, was er dann neben der Landwirtschaft bis 1985 beibehielt. Bei der Waldarbeit lernte er seine Frau kennen, die er 1956 heiratete. Die Beiden zogen dann nach Deutwang. Seine Ehefrau verstarb leider vor elf Jahren.

Trotz seines bewegten, fast abenteuerlichen Lebens denkt Wilhelm Riester auch heute nicht daran, die Hände in den Schoß zu legen, sondern hilft seinem jüngeren Sohn auf dem Familienhof, wo er kann. Zum Beispiel müssen Kälber gefüttert und Maschinen gepflegt werden. "Ich bin so erzogen worden, dass man schaffen muss, solang es geht", sagt Wilhelm Riester.

"Ein großes Fest wird der Geburtstag nicht", glaubt er. Hauptsächlich freut er sich, die Familie, eine Tochter und zwei Söhne mit deren Ehepartnern, um sich herum zu haben. Statt einer Riesenfeier wünscht er sich vielmehr weiterhin gute Gesundheit und Zufriedenheit.