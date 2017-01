Seit einem Jahr ist Florian Zindeler als Bürgermeister von Hohenfels im Amt. In dieser Zeit hat er schon vieles angegangen – und hat in diesem Jahr noch viel mehr vor

Hohenfels – Für Florian Zindeler ist das erste Jahr als Bürgermeister der Gemeinde Hohenfels zu Ende gegangen. Am 29. November 2015 war er mit 76 Prozent gewählt worden. Am 17. Februar vergangenen Jahres wurde er zum Bürgermeister von Hohenfels vereidigt. In seiner ersten Gemeinderatssitzung hatte er Mao Tse-tung mit den Worten "Egal wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun" zitiert. Welche Schritte 2016 in Hohenfels getan wurden, fasste Florian Zindeler in einem Rückblick zusammen.

Die wichtigsten Themen im Bau- und Planungsbereich waren seiner Meinung nach unter anderem die Hochwasserkonzeption, die Änderung des Flächennutzungsplans Gewerbegebiet Bruck IV, die Fertigstellung des Neubaugebiets Röschberg II, die Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser Deutwang und Mindersorf sowie der Aussegnungshalle Mindersdorf. Die Breitbandversorgung wurde weiter ausgebaut. Höfe im Außenbereich wurden mit Abwasserdruckleitungen und Breitband versehen. Florian Zindeler führte ein Dokumentenmanagementsystem in der Verwaltung ein. Bei der Buchführung wurde von der Kameralistik, dem bislang gängigen, einfachen Buchungsverfahren, auf die seit diesem Jahr verpflichtende Doppik umgestellt. Zudem hat die Gemeinde hat eine neue Homepage bekommen.

Insgesamt hat der Gemeinderat 13 Mal getagt. Es gab je eine Radwege-, Breitband- und Seniorenkonzept-Klausur. Öffentlich wurden 206 Tagesordnungspunkte behandelt. Zusätzlich haben die Gemeinderäte den Abwasserzweckverband besucht. Zindeler bedankte sich bei allen Mitgliedern des Gemeinderates für ihren Einsatz, ihre sachliche Diskussion und ihr Engagement. "Die getroffenen Entscheidungen sind meines Erachtens immer pro Hohenfels und zukunftsorientiert, auch können wir alle voneinander lernen", sagte Zindeler. Ebenfalls dankte er dem ehemaligen Bürgermeister Hans Veit für die Übergabe der Amtsgeschäfte und seine Tätigkeit als Amtsverweser. Zindeler kündigte schon jetzt eine Bürgerversammlung für den 22. März an.