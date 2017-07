Stockach Feuerwehr: Löschfahrzeug und Gerätehaus müssen in den Ruhestand

Bei der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans erfuhr der Hohenfelser Gemeinderat, dass sowohl in ein neues Fahrzeug als auch ein zeitgemäßes Gerätehaus in Liggersdorf investiert werden muss.

Der Gemeinderat von Hohenfels stand in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Frage, ob die guten oder die weniger guten Nachrichten zuerst präsentiert werden sollten. Den guten wurde der Vorzug gegeben, denn die minder guten dauerten etwas länger. Die bundesweit tätige Beratungsfirma Luelf und Rinke stellte ihre Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans vor. Zunächst hörte der Gemeinderat im Vortrag des Beraters Thomas Raible, dass die Einsatzbereitschaft innerhalb der Möglichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfels durchaus zufriedenstellend sei. Wobei allerdings in der Zukunft mehr Augenmerk auf den Nachwuchs gelegt werden müsste, da sich eine etwaige Überalterung abzeichnete. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Anteil der aktiven Feuerwehrleute im Segment von nahe an 60 Jahren besonders hoch sei, im Vergleich zu den Endzwanzigern bis hin zu den Anfangvierzigern. Doch momentan sei die Feuerwehr Hohenfels noch recht gut aufgestellt. Personal- und standortmäßig sei nichts zu bemängeln, so Raible.

Bei den Fahrzeugen sehe es jedoch anders aus. So kam er zu den schlechten Nachrichten. Das Löschfahrzeug, ein sogenanntes LF 16/12, hat mit fast 30 Jahren ein Alter erreicht, in dem es in den wohlverdienten Ruhestand versetzt werden sollte, es wird nicht mehr den heutigen Standards gerecht. So ist beispielsweise die hydraulische Zange, um Autos nach einem Unfall aufzubrechen, nicht mehr stark genug für manche neuere Automodelle. Raible: "Bei großen Feuerwehren wird die Ausrüstung alt durch den Gebrauch. In einer kleineren Gemeinde gibt nicht so viel Abnutzung, sondern die Technik veraltet."

Also muss kurz- oder mittelfristig ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Hier sollte es ein sogenanntes HLF 20, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, sein. Es wurde darauf hingewiesen, dass es selbst bei einer sofortigen Entscheidung zum Kauf möglicherweise noch geraume Zeit dauern werde, bis das Fahrzeug geliefert werden könnte.

Des Weiteren wurde erwähnt, dass das Feuerwehrhaus funktionell unbefriedigend bis nicht ausreichend ist. Da die Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten beschränkt sind, muss ein Neubau diskutiert werden. Da die Tore nicht breit genug sind, können die Fahrzeuge nicht von rechts bestiegen werden. Die drei Fahrzeugstellplätze sind für Großfahrzeuge nicht geeignet. Eine Abgasabsauganlage ist nur für zwei Stellplätze vorhanden. Der Umkleidebereich ist nicht von den Fahrzeugen getrennt. Es gibt keine Dusch- und Umkleidemöglichkeit und keinen Raum für die Jugendfeuerwehr. Zusammenfassend wurde dem Gemeinderat klar gemacht, dass neben einem neuen Fahrzeug auch ein Neubau geplant werden muss. Das historische Gebäude, das 1988 renoviert wurde, wird also mit dem Löschfahrzeug in den Ruhestand gehen oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Hohenfels' Bürgermeister Florian Zindeler zeigte sich in der Sitzung zufrieden mit dem Ergebnis: "Ich bin froh, dass der Bedarf an einem neuen Feuerwehrhaus und einem neuen Löschgruppenfahrzeug nun bestätigt wurde." Und zum Standort des Feuerwehrhauses sagt er auf Nachfrage: "Ein zentraler Fahrzeugstandort erfüllt das Schutzziel für die Gemarkung Hohenfels."

Struktur der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenfels setzt sich aus drei Abteilungen zusammen. Die Zentrale ist das Feuerwehrhaus in Liggersdorf, wo auch die Fahrzeuge bereit stehen. Die Gruppe Liggersdorf schließt Kalkofen und Selgetsweiler mit ein, die Abteilung Mindersdorf hat ein weiteres Gerätehaus und die Abteilung Deutwang deckt bei Bedarf auch Ratzenweiler mit der Abteilung Mindersdorf ab. Durch die zentrale Lage des Standortes Liggersdorf ist es planerisch möglich, innerhalb einer fünfminütigen Fahrzeit alle Ortsteile des Gemeindegebietes zu erreichen. Der Bedarf zusätzlicher spezieller Fahrzeuge wird durch die Feuerwehr Stockach gedeckt.