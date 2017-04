Hohenfels Fahrerflucht: Traktor mit Anhänger beschädigt parkendes Auto

Beim Rückwärtsfahren hat ein Traktorfahrer mit seinem Anhänger ein parkendes Auto gerammt und ist anschließend davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen

Ein grüner Traktor mit Anhänger und einem gelben Kunststofftankaufbau ist am Montag gegen 06.30 Uhr in der Tannenbergstraße rückwärts gefahren. Dabei prallte der Anhänger laut Polizei gegen einen geparkten Opel, der durch den Aufprall mehrere Meter versetzt wurde. Am Fahrzeug entstanden zudem erhebliche Beschädigungen im Frontbereich. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, verließ der Fahrer mit seinem Traktor den Unfallort. Die Polizei vermutet, dass der Traktoranhänger bei dem Zusammenstoß ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls an der Unfallstelle aufhielt, müsste den Unfall mitbekommen haben. Die Polizei sucht nach diesem Zeugen oder sonstigen Personen, die zum Vorkommen oder dem gesuchten landwirtschaftlichen Gefährt Hinweise geben. Diese sollen sich bei der Polizei Stockach melden unter der Telefonnummer 07771/9391-0.