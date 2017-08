Hohenfels Es tut sich was im Kinderhaus

Es tut sich was im Kinderhaus

Das Kinderhaus ist ein Zufluchtsort für traumatisierte Kinder. Die Leitung plant nun ein Gästehaus für besuchende Eltern.

Das Kinderhaus in Mindersdorf wird nun schon seit August 2013 bewohnt und wächst ständig. Es ist für traumatisierte Kinder ein Zufluchtsort und ein Hort der Sicherheit. Die Kinder, die hierher kommen, bekommen die Möglichkeit, nach den Zeiten der Vernachlässigung oder Misshandlung zur Ruhe zu kommen und vielleicht das Gefühl zu bekommen, eingebettet zu sein in eine Art Familie. Gegenwärtig beherbergt das Haus sieben Kinder im Alter von bis zu acht Jahren. Viel mehr dürfen es auch nicht sein: Eine größere Anzahl gebe nicht mehr die Geborgenheit einer kleinen Gruppe, die diese Kinder unbedingt bräuchten, sagt Leiterin Charis Hautzinger. Als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist sie sehr auf das geistige Wohl der Kleinen bedacht. Jetzt hegt sie Baupläne: Ein Pferdestallgebäude soll zu einem Gästehaus umgebaut werden, damit Eltern zu Besuch kommen können.

Auf der anderen Seite ist sie sich sehr wohl bewusst, dass die Notwendigkeit für eine weitaus größere Zahl traumatisierter Kinder, eine derartige "Auszeit" in einem Kinderhaus zu haben, durchaus besteht. Die Kinder spielen fröhlich und vergnügt im Kinderhaus. Sie haben ihre Pflichten und Zeit zum Spielen. Sind begeistert bei fast jedem Wetter im großen Garten hinter dem Haus und fühlen sich ganz offensichtlich wohl und geborgen. Wenn man Kinder erlebt habe, die traumatisiert seien, entweder durch häusliche Gewalt oder durch Kriege, sehe man sehr schnell den riesigen Fortschritt, den diese Kleinen gemacht hätten, sagt Hautzinger. Sie seien augenscheinlich bedeutend stabiler geworden. "Sie haben ihre eigenen Zimmer, die sie aufräumen und sauberhalten und sie haben einen vorhersehbaren Tagesablauf, was Kindern wichtig ist."

Hautzinger zeigt nicht ohne einen gewissen Stolz, aber auch mit Dankbarkeit für die Hilfe, die das Haus bekommen habe, was seit der Eröffnung des Hauses geschafft worden ist. Das meiste durch ehrenamtliche Hilfe. Bis unter das Dach sind helle Räume gebaut worden, zum Wohnen und Arbeiten. Auch der Keller wurde inzwischen mit einbezogen. Aber zum Ausruhen ist es noch zu früh. Sie hat weitere Ausbaupläne: Das Pferdestall-Gebäude soll zu einem Gästehaus umgebaut werden, damit Eltern, die von weiter her kommen, eine Übernachtungsmöglichkeit haben. Hautzinger betont auch immer wieder die Hilfsbereitschaft der Nachbarn, wie auch die der Mitglieder des Fördervereins. Natürlich ist sie dankbar für weitere Sach- und Geldspenden. Von Enthusiasmus allein lässt sich so ein Projekt nicht aufrecht erhalten.

Seit der Eröffnung des Kinderhauses haben 19 Kinder zu verschiedenen Zeiten dort gewohnt. Extrem Fälle bleiben bis zu drei Jahren im Haus. Hautzinger legt aber Wert darauf, dass keine Inobhutnahme stattfindet. Die Voraussetzung ist, dass Kinder über eine längere Zeit hier bleiben dürfen und nicht nach kurzer Zeit wieder woandershin gebracht werden, denn sonst wäre die psychologische Hilfe umsonst.



Info

Nach Angaben des Deutschen Kindervereins werden jeden Tag in Deutschland elf Kinder krankenhausreif geprügelt, jeden Tag sind 38 Kinder Opfer von sexueller Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden 130 Kinder durch körperliche Misshandlungen getötet – ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber 2014. 85 der 130 Kinder waren jünger als drei Jahre.