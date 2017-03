Hohenfels Einwohnerversammlung in Hohenfels ist gut besucht

Bürgermeister Florian Zindeler gibt Rückblick auf 2016 und Ausblick auf die Zukunft. Viele Bauprojekte laufen oder sind abgeschlossen. Auch Straßenbau und Breitbandausbau waren Themen des Abends.

Die Hohenfelshalle war bei der Einwohnerversammlung der Gemeinde fast voll. Begleitet von etlichen Gemeinderäten informierte Bürgermeister Florian Zindeler die interessierten Einwohner über die Arbeit der Gemeinde im vergangenen Jahr und wagte einen Blick in die Zukunft.

Nach einer kurzen Begrüßung unterstrich Zindeler das Empfinden vieler Einwohner, dass es bereits jetzt in der gesamten Gemeinde viele Möglichkeiten gebe, ein gutes und angenehmes Leben zu führen und sich die Hohenfelser recht wohl fühlten. Es werde alles dafür getan, damit dies auch so bleibe. Im Jahr 2016 hielt der Gemeinderat 13 öffentliche Sitzungen ab, auf denen 206 Tagesordnungspunkte mit 110 Vorlagen behandelt wurden, listete der Bürgermeister auf. Außerdem gab es etliche nicht-öffentliche Sitzungen und Klausuren. Er sprach über die Projekte des vergangenen Jahres und hob gleichzeitig hervor, dass man nicht leichthin den Rückblick von dem Ausblick auf das kommende Jahr trennen könne, da viele Maßnahmen bis in die Gegenwart oder gar darüber hinaus reichen. So führte er die Zuhörer von kleinen Notwendigkeiten, wie einen neuen Beamer für die Hohenfelshalle, zu den Großprojekten. Ein Thema, das ganz oben auf der Tagesordnung stand, war das Neubaugebiet Röschberg II. Dieses wurde am 22. April 2016 als fertiges Baugebiet mit 28 Bauplätzen der Gemeinde feierlich übergeben. Bislang sind 24 der Bauplätze verkauft und etliche Bauvorhaben sind schon im Gange.

Auch im Gewerbe gibt es zwei erfolgreich abgeschlossene Projekte. Die Ergänzungssatzung Steinrasen II in Liggersdorf wurde zügig geplant und beschlossen, so konnte ein ortsansässiges Unternehmen die Weiterentwicklung seiner Pläne realisieren. Durch die Änderung des derzeitigen Flächennutzungsplans konnte ein Projekt im Gewerbegebiet Bruck IV in Liggersdorf zum Abschluss gebracht werden. Auch im interkommunalen Gewerbegebiet Egelsee stehen im ersten Bauabschnitt keine Flächen mehr zur Verfügung. Dies bedeutet, da neue Planungen anstehen, dass ein Grundstückerwerb durch den Zweckverband angestrebt werden soll.

Bürgermeister Zindeler führte auch aus, wie die verschiedenen Straßenbauprojekte in der Gemeinde vorankommen. Er erklärte auch, in wieweit die verschiedenen Baumassnahmen bezuschusst werden, was für viele der Anwesenden wichtig war. Auch der Breitbandausbau wurde im Detail angesprochen. Die Bürger waren dankbar, zu hören, was die Gemeinde diesbezüglich tut. Der Bürgermeister wies auch noch darauf hin, dass jeder Bürger sich zusätzliche Informationen im Rathaus holen könne.

In der anschließenden Fragestunde hatten die Zuhörer dan noch die Gelegenheit ihre Fragen zu bestimmten Projekten zu stellen.

Zahl der Einwohner steigt

In der Einwohnerversammlung der Gemeinde Hohenfels erklärte Bürgermeister Florian Zindeler ausführlich die vollendeten, laufenden und geplanten Projekte der Gemeinde Hohenfels. Er wies auch auf die steigenden Einwohnerzahlen hin, die nicht nur aus den durchschnittlich 20 Geburten pro Jahr ersichtlich sind, sondern auch aus zunehmenden Zuzug. (rie)