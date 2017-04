Hohenfels Ehepaar baut Bauernhaus zu einem Café um

Sonja und Günther Honig machen aus einem Bauernhaus ein Tagescafé. Ihr Ziel: Kaffeehaus-Kultur für Hohenfels.

Im Hohenfelser Ortsteil Deutwang entsteht hinter noch verschlossenen Türen ein Tagescafé. Das Ehepaar Sonja und Günther Honig hatte einen Bauantrag zur Umnutzung des Ökonomie-Teils ihres ehemaligen Bauernhauses gestellt und nach der Genehmigung zügig mit den Bauarbeiten begonnen. Von außen ist derzeit noch nichts zu sehen, wenn man jedoch einen Einblick ins Innere der Baustelle bekommt, kann man sich schon vorstellen, wie das Café möglicherweise später aussehen wird. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER zeigten Sonja und Günter Honig nun wie weit der Umbau fortgeschritten ist. Im Frühjahr 2017 wollen sie eröffnen.

Die alten Balken des Fachwerks sind erhalten geblieben und strahlen mit den imposanten Eichenholztüren eine solide Gemütlichkeit aus. Dies ist etwas, was das Ehepaar unbedingt bewahren möchte, denn es soll keineswegs ein Schnellrestaurant werden, in dem man im Vorbeigehen eine Tasse Kaffee trinkt, sondern vielmehr ein Treffpunkt, in dem man verweilt und ausruht. Vielleicht ein wenig in Anlehnung an die Wiener Kaffeehaus-Kultur. Auf zwei Ebenen werden die Gäste bedient werden, können sich an selbst gebackenen Kuchen und Torten erfreuen oder eine leichte Mahlzeit einnehmen. Auch eine Spielecke für Kinder ist geplant. Erwachsene werden spieltechnisch auch nicht zu kurz kommen, denn auch Schach, Dame et cetera wird man hier spielen können.

Über die Öffnungszeiten hat man bislang noch keine feste Entscheidung getroffen. Die beiden Betreiber wollen erst einmal sehen, wie es anläuft und dann feststellen, zu welchen Stoßzeiten die Geschäftszeiten zu optimieren sind. Sie werden sich auf jeden Fall hauptsächlich auf den Tag beschränken, meinen die beiden. Bei kleinen Veranstaltungen wie Vorträge, Konzerten und Lesungen müssten natürlich auch die Abende in Betracht gezogen werden. Die Honigs wollen Räume auch für Familienfeiern wie etwa Hochzeiten vermieten. Und bei schönem Wetter sollen auch ein paar Tische und Stühle draußen auf dem Vorplatz stehen.