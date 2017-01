Hohenfels Die kurze Ära des Skisports in Kalkofen

Anfang der 1970er Jahre wurde am Josenberg ein kleiner Lift betrieben. Doch das wohnortnahe Vergnügen war nicht von langer Dauer.

Vor knapp 50 Jahren machten sich Sportfreunde aus dem jetzigen Hohenfelser Teilort Kalkofen, allen voran der ehemalige Bürgermeister Richard Haidlauf, Gedanken darüber, wie man Skisport betreiben könnte, ohne weite Reisen machen zu müssen. Sie sagten sich: Wir haben einen Berg, den 705 Meter hohen Josenberg, gleich hinter Kalkofen, und dort gibt es oft genügend Schnee. Haidlauf, der bereits eine Wandergruppe führte, lud Freunde des Wintersports in das Gasthaus Löwen ein. Man kam überein, einen Skiclub zu gründen. Bei der Gründungsversammlung war auch der Vorsitzende der Stockacher Skizunft, Leonhard Buntz, mit einer Abordnung zugegen. Buntz leitete die Wahlen. Zum Vorsitzenden wurde Richard Haidlauf und zu dessen Stellvertreter Kurt Gassner gewählt. Geschäftsführer wurde Karl Moll, Kassierer Peter Rettig, Sportwart Hermann Strohmaier und zu Beisitzern wurden Adalbert Groß, Paul Stecher, Rudolf Joos und Otto Schreiber gewählt.

Der neu gegründete Verein hatte schnell 100 Mitglieder. Der Skiclub Hohenfels war nach den Satzungen Mitglied des Skiverbandes Schwarzwald und des Deutschen Skiverbandes. Der Vorsitzende sprach sich als Nahziel für die Abhaltung von Skikursen für Jugendliche und Fortgeschrittene aus. Als Ausbilder wurde Oskar Stadler aus Herdwangen-Ebratsweiler gewonnen.

Schon vor der Gründung hatte Peter Rettig einen Skilift installiert. Unvergessen bleibt die Szenerie, als man zuerst von einem Traktor zum Josenberg hochgezogen wurde. Diese Methode der Beförderung war dem Technischen Überwachungsverein ein Dorn im Auge. Also musste ein vorschriftsgerechter Skilift gebaut werden, und dies geschah im Jahre 1971.

Der Skiclub Hohenfels zog bald immer mehr Gäste vom Umland, besonders auch aus dem Raum Stockach, an, denn durch die Veröffentlichung im SÜDKURIER wurden Wintersportfreunde auf den Skibetrieb in Kalkofen aufmerksam und der Nordhang am Josenberg war meist etwas schneesicherer als der Stockacher Nellenburghang. Der Josenberg wurde praktisch zum Tummelplatz für Wintersportfreunde, die ihrem Hobby sozusagen vor der Haustür nachgehen konnten. Einen schönen Ausblick konnten die Besucher außerdem genießen, denn man konnte von dort den Höhenzug des Heubergs, den Buchheimer Hans, mit Kirchturm sehen, und gegen Westen öffnet sich der Blick ins Mahlspürer Tal und zur Stockacher Nellenburg bis zu den Hegaubergen. Richtung Osten ist bei klarer Sicht das Alpenpanorama mit Säntis und Altmann zu sehen. Harmonisch fügt sich Schloss Hohenfels ins Blickfeld. Die herrliche Rundumsicht wurde von den Skifreunden immer wieder bewundert. Viele Kinder und Jugendliche erlernten am Josenberg das Skifahren oder das Wedeln im Pulverschnee.

Leider musste der Liftbetrieb wegen immer strengerer gesetzlicher Vorschriften, aber auch durch einsetzenden Schneemangel im Jahre 1973 aufgegeben werden.