Hohenfels Die Poststelle in Hohenfels macht dicht

An der Tür der Postagentur in Liggersdorf ist zu lesen, dass die Poststelle nebst kleinem Laden den Betrieb einstellt. Dies ist für viele Anwohner in der Gesamtgemeinde Hohenfels eine unangenehme Nachricht. Nicht zuletzt deshalb war die Schließung auch ein Tagesordnungspunkt auf der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Im Gespräch mit der Betreiberin der Poststelle, Nadja Aslami, berichtete sie von einer mangelnden Unterstützung seitens der Post. Seit etwa anderthalb Jahren hat sie die Postfiliale in Liggersdorf betrieben. Sie bemängelte, dass der zeitliche Aufwand und die Unterhaltungskosten das Entgelt praktisch überschritten. Obendrein sei noch ein persönlicher Schicksalschlag, der Tod eines Familienmitglieds, hinzugekommen. Auf der anderen Seite sei ihr diese Entscheidung auch sehr schwer gefallen, da sie eine starke Akzeptanz und Unterstützung der Hohenfelser Bevölkerung gespürt habe. Was nun aus dem kleinen Laden in Liggersdorf werden wird, lässt Nadja Aslami zunächst offen, da persönliche Fragen noch im Vordergrund stehen.

Die Pressestelle der Post gibt auf Nachfrage folgende Stellungnahme: "Wir haben den Vertrag mit der Betreiberin der Filiale in Hohenfels-Liggersdorf, Im Winkel 2, zum Ende dieses Monats gekündigt, aus Gründen, die nicht die Deutsche Post zu vertreten hat." Ein sogenannter Vor-Ort-Betreuer sei bereits auf der Suche nach einem neuen Betreiber und habe schon erste Gespräche mit in Frage kommenden Geschäften geführt. "Wir versuchen, den Kunden in Hohenfels so schnell wie möglich wieder postalische Dienstleistungen vor Ort zu bieten, eine gesetzliche Verpflichtung in Hohenfels eine stationäre Poststelle zu betreiben, besteht nicht", heißt es in einer E-Mail von Hugo Gimber von der Pressestelle der Deutschen Post DHL Group.

Bürgermeister Florian Zindeler hatte die gleiche Information von der Post erhalten und gab diese an den Gemeinderat weiter. Im Gemeinderat wurde diese Situation besprochen und es wurde zu bedenken gegeben, dass die Menschen in Hohenfels sich in den vergangenen Jahren schon an eine Poststelle gewöhnt hätten und nun mit dem Zuwachs des Neubaugebiets noch mehr Einwohner kämen und es schon wünschenswert sei, eine Postfiliale in Hohenfels zu haben. "Die Post ist auf der Suche nach Alternativen", sagte Bürgermeister Zindeler.

Die Aufgabengebiete

Nach der Umfirmierung der Bundesbehörde zur Deutschen Post AG 1995 löste die Postreform eine Schließungswelle bei den Postämtern aus. Als Ersatz werden sogenannte Postagenturen angeboten, die allerdings zur Voraussetzung haben, dass ein privater Unternehmer die Serviceleistung für die Post übernimmt. Auf der Internetseite der Post heißt es: "Die von Partnern der Deutschen Post betriebenen Postfilialen variieren hinsichtlich des Umfangs ihres Angebots, das abhängig ist vom jeweiligen Standort und der Nachfrage." Die Post bietet Interessenten zwei Geschäftsvarianten an: DHL Paketshop und Partner-Filiale. Der Paktetshop nimmt frankierte Pakete und Päckchen sowie Retouren an und verkauft Marken für Postkarten, Briefe, Einschreiben und Pakete. Die Partner-Filiale übernimmt Portoermittlung und Annahme von Briefen und Paketen, Verkauf von Marken für Brief- und Paketsendungen und von Postprodukten sowie nach besonderer Vereinbarung weitere Post- und Postbankleistungen.