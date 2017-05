Hohenfels Die Notlösung FC HoSe erweist sich als gute Idee der Gründer

Der FC Hohenfels-Sentenhart feiert vom 2. bis 4. Juni sein 25. Jubiläum. Bei Sport und Feierlaune ist dies aber auch Gelegenheit zu einem Rückblick auf bewegte Jahre.

Am Wochende, 2. bis 4. Juni, feiert der FC Hohenfels-Sentenhart sein 25-jähriges Bestehen auf dem Sportgelände in Mindersdorf. Dass hierbei das Fußballspielen im Mittelpunkt steht, ist klar. So folgt auf den Feierabendhock am Freitag, 2. Juni, ab 17 Uhr um 18.30 Uhr der Anpfiff zum Spiel der ersten Mannschaft gegen den TSV Aach-Linz.

Das Programm am Samstag, 3. Juni, beginnt um 11 Uhr mit dem E-Juniorencup. Danach wird im Stundentakt weitergekickt, von Bambinis bis hin zur B-Jugend. Dann um 17.30 Uhr werden die AH-Mannschaften (alte Herren) das Feld betreten und den Zuschauern eine gute Unterhaltung bieten. Um 20.37 Uhr beginnt die sogenannte „Bad Taste Party“, die hoffentlich keinen schlechten Geschmack hinterlässt, mit DJ Päddes. Hier können sich die Teilnehmer, die noch nicht von den sportlichen Aktivitäten erschöpft sind, richtig beim Tanzen austoben. Der Sonntag, 4. Juni, beginnt um 10 Uhr mit dem obligatorischen Frühschoppen. Dem folgen um 10.30 Uhr die Ehrungen. Mittagessen gibt es ab 12 Uhr.

Natürlich blickt man an so einem Wochenende auch gern einmal in die Vereinsgeschichte zurück. So wird auch wohl erwähnt werden, dass der Verein ursprünglich aus einer Notlage heraus entstanden ist, weil es immer Probleme gab, genügend Mitglieder für die zwei Senioren-Mannschaften zu finden. So schlossen sich am 15. Mai 1992 die beiden Vereine SV Liggersdorf und FC Mindersdorf mit dem FC Sentenhart zusammen und gründeten den Verein mit den originellen Spitznamen FC HoSe. Hiermit wurde das Problem der Spielerzahl gelöst und heute hat der Verein zwei Senioren-Mannschaften, die in der Kreisliga B und C spielen.

Dietmar Ströhle, der langjährige Vorsitzende des Vereins, erzählte auch von anfänglichen Schwierigkeiten und Fehlentscheidungen, die einem Verein unterlaufen können. So gewann der FC HoSe 1994 die Meisterschaft und konnte den Aufstieg in die Bezirksliga verbuchen. Doch da man zu der Zeit auf einen noch größeren Erfolg hoffte und sich wahrscheinlich zu hohe Ziele gesteckt hatte, entließ man den damaligen Trainer. Dass dies eine Fehlentscheidung war, war schnell festgestellt, denn der größere Erfolg blieb aus.

Auch der finanzielle Erfolg musste hart erarbeitet werden. So kamen die ersten Einnahmen aus einer Tätigkeit als Abbruchunternehmen, die Pfarrscheune in Mindersdorf musste abgerissen werden, und in gemeinsamer Arbeit wurde dies vom FC HoSe vollzogen. Außerdem betätigte sich der Verein als Festzeltbauer in der näheren und weiteren Umgebung von Hohenfels. In den vergangenen Jahren konnte man glücklicherweise ohne auswärtige Arbeitseinsätze auskommen. So hofft der Verein, sich auch in Zukunft mit spielerischem Erfolg auszeichnen zu können.

Der Vorstand

Vorsitzender des FC HoSe ist Michael Goerigk, sein Stellvertreter Kevin Oppermann. Hauptkassierer ist Marcus Brändle, Schriftführerin Raphaella Oppermann. Für die Jugend verantwortlich ist Ralf Müller, der stellvertretende Jugendleiter ist Florian Ströhle. Die Vorsitzenden der Muttervereine sind Bruno Gassner (SV Liggersdorf) und Georg Lenz (TC Hohenfels/Mindersdorf). Kontakt: FC Hohenfels-Sentenhart, Raphaella Oppermann, E-Mail: info@fchose.de