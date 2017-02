Hohenfels Deutwanger wollen Gasleitung an Ortsdurchfahrt

Mit der Straßensanierung kommen auch Wasserleitungen und Rohre für Glasfaserkabel. Viele Bürger und Ortspolitiker wollen jetzt noch eins draufsetzen.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Deutwang in Hohenfels steht an, und so wurde von der Gemeindeverwaltung ein Informationsabend organisiert. Im Dorfgemeinschaftshaus von Deutwang fanden sich etwa 30 Anwohner ein und folgten den Ausführungen von Bürgermeister Florian Zindeler. Wie schon bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen, soll sobald wie möglich mit den Arbeiten begonnen werden, damit die Frist für die Bezuschussung nicht verstreicht. Hierbei kommen noch einige Hürden ins Spiel.

Wo laut Zindeler noch Verhandlungs- und Planungsbedarf besteht: Neben der Erneuerung der Wasserleitung, der Sanierung des Abwassersystems und den Glasfaserleitungen für Breitband sollen auch noch Leitungen für die Versorgung mit Gas gelegt werden. "Die Zeit drängt", da bislang in die Planung die Gasleitungen noch nicht eingeschlossen gewesen seien, so der Bürgermeister. Nun hat allerdings die Nachbargemeinde Mühlingen sich entschlossen sich an das Gasnetz anzuschließen und da liegt es nahe, dass Hohenfels in Erwägung zieht sich ebenfalls anzuschließen. Nach einem kurzen Vortrag von Karl-Josef Gäng über die Kosten und Wirtschaftlichkeit der Zuführung von Fernwärme von Liggersdorf nach Deutwang wurde über eine Verlegung der Gasleitungen diskutiert.

In Anbetracht der immer strengeren Emissionsverordnungen meinten die Anwesenden, dass die Nutzung von Gas zur Erzeugung von Wärme auch für die Zukunft am Besten geeignet zu sein scheint. Offen bleibt jedoch die Frage, wie viele Haushalte sich an das dann bestehende Gasnetz anschließen würden.

Ein weiterer Punkt war zunächst auch noch offen: Wenn sich Deutwang für die Verlegung von Gasleitungen entscheiden würde, wie stünde es dann mit den übrigen Ortsteilen? Deren Ortsdurchfahrten sind schon saniert worden, und so könnte es sein, dass die Leitungen in Deutwang gelegt wären, aber dennoch ungenutzt blieben. Dieses Argument widerlegte allerdings Günther Honig, der beruflich mit diesen Dingen vertraut ist, in dem er darauf hinwies, dass nach der Legung der Leitungen diese auch von einem großen Tank versorgt werden könnten, also unabhängig vom Netz wären.

Die große Mehrheit der Anwesenden entschied sich dann dafür, dass die Gasleitungen gelegt werden sollten, auch wenn man diese zunächst privat betreiben sollte. Bürgermeister Zindeler und die drei anwesenden Gemeinderäte Harald Benkler, Elmar Freudemann und Karlheinz Lehmann (neben den Gemeinderäten Olaf Graf-Stanulla und Günter Leute, die allerdings als Anwohner präsent waren) zeigten sich erfreut über die positive Resonanz, die der Gemeindrat somit für die Planung bekommen hat.