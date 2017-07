Stockach Chöre begeistern das Publikum in Heidenfelshalle

Chöre begeistern das Publikum in Heidenfelshalle

Beim Konzert in der vollbesetzten Heidenfelshalle in Hohenfels herrschte gute Stimmung und die Sänger durften nicht ohne Zugaben gehen.

Ein Chorkonzert in gewohnt, bestechender Qualität präsentierte der Hohenfels Chor zusammen mit dem Männerchor Owingen-Billafingen am vergangenen Samstag. Weitere Unterstützung hatte sich die Chorgemeinschaft von dem Liederkranz Wahlwies und den "Gaukler Musikanten" zugesichert. Den Abend eröffnete die Chorgemeinschaft nach der Begrüßung von Ruth Dettweiler mit einem Vortrag von drei Liedern. Die Leitung des Chors liegt in den Händen von Uwe Mingo und auf dem Klavier begleitete Walter Benkler. Das Thema des diesjährigen Konzerts war "Menschen" und durch die Vielfältigkeit des Eröffnungsblocks der Hohenfelser Chorgemeinschaft ließ sich auch die Vielfältigkeit der menschlichen Gesellschaft erahnen.

Der ganz neu aufgestellte Liederkranz Wahlwies beeindruckte stimmgewaltig und mit spürbarer Freude und Begeisterung am Singen unter der Leitung von Jutta Horton. Mit den Liedern "Jetzt ist Sommer", passend zum Abend, und "Mah-na-mah-na" gelang es die Zuhörer zum begeisterten Mitklatschen mitzureißen. Drei gesetzte Herren nahmen anschließend auf dem Podium Platz. Sie nennen sich "Gaukler Musikanten" und haben alle ihre Schulzeit schon lange hinter sich, nicht nur als Schüler, sondern auch als Schulmeister. Mit gängigen Oldies unter der Leitung von Norbert Halbauer rissen auch diese drei das Publikum mit. Großen Beifall gab es für die "Gaukler Musikanten" nach der Pause mit ihren zirkusreifen Jonglagen und Slapstick-Einlagen mit deren Hüten und anderen Requisiten.

Die vollbesetzte Halle verlangte von den Chören noch Zugaben, bevor sie die Bühne verlassen durften. Dies zeigte, wie gut das gesamte Konzert von den Zuhörern angenommen wurde. Wohl gewählte Dankesworte an die Organisatoren und Veranstalter und ein Glückauf an alle Mitwirkenden überbrachte Bürgermeister Florian Zindeler. Bevor auch die erste Vorsitzende Präsente und lobende Worte verteilte, durften alle Anwesenden dem Dirigenten Uwe Mingo ein Geburtstagsständchen singen.