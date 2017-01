Hohenfels Bürgermeister Florian Zindeler blickt auf viele Baustellen für die Gemeinde

Florian Zindeler ist im Raum Stockach der dienstjüngste und gleichzeitig der jüngste Bürgermeister. Im Interview blickt er auf ein bewegtes erstes Jahr im Amt zurück. Ein Gespräch über Wohnsitze, die Zukunft der Burg Hohenfels und einen diskussionsfreudigen Gemeinderat.

Herr Zindeler, haben Sie mittlerweile ein Haus oder ein Baugrundstück in Hohenfels gekauft?

Nein, noch nicht. Aber seit November habe ich eine Mietwohnung hier, wo ich im Frühjahr einziehen will – denn noch sind die Möbel nicht angekommen.

Wird Ihre Lebensgefährtin mit in den Ort ziehen?

Vorerst nicht. Sie wird nach dem Staatsexamen in Jura erst noch ins Referendariat gehen. Wir stellen uns daher eher darauf ein, noch eine Weile ein Nomadendasein zu führen.

Das zurückliegende Jahr war für Sie das erste im Job. Wie haben Sie das erlebt?

Es gibt sehr viele Aufgaben und Eindrücke, die auf einen einprasseln. Es war von Anfang an spannend, das hier zu begleiten – die ersten Sitzungen, das Einfinden ins Rathausteam und so weiter. Der Kontakt zu den Mitarbeitern ist sehr offen und wir sind auf einem guten Weg, die Verwaltung in ruhige Bahnen zu lenken und die Themen der Gemeinde zusammen mit dem Gemeinderat abzuarbeiten. Auch wenn es einmal kontroverse Diskussionen gibt, in denen unterschiedliche Ansichten vertreten werden, fallen am Ende positive Entscheidungen für Hohenfels. Da muss man das Gesamte im Blick behalten.

Das macht mich jetzt neugierig. Was hat man sich unter kontroversen Diskussionen vorzustellen?

Ein typisches Beispiel sind Sanierungen von Gebäuden. Da stellt sich die Frage, ob man überhaupt saniert und in welchem Umfang oder ob Abriss und Neubau nicht die bessere Lösung sind. Man weiß ja nie, welche Überraschungen unter der Fassade liegen – die dann nach Baubeginn vielleicht weiteres Geld kosten.

Gibt es ein konkretes Beispiel?

Die Aussegnungshalle in Mindersdorf wäre so eins. Deren Sanierung wurde noch vor meinem Amtsantritt auf den Weg gebracht. Und wenn dabei ein Nachtrag kommt, stellt sich doch immer wieder die Frage, ob man nicht hätte neu bauen sollen. Doch das Resultat ist: Jetzt stellt es wieder etwas dar. Nach den Diskussionen gab es also auch ein gutes Ergebnis.

Den Gemeinderat erleben Sie also als durchaus diskussionsfreudig.

Es sind natürlich verschiedene Charaktere drin, mit unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen, die die Leute beispielsweise aus dem Berufsleben mitbringen. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass die Räte sich gewissenhaft auf die Sitzungen vorbereiten. Die Diskussionsbeiträge sind sehr wertvoll. Und ich sehe mich eher als Moderator, der dann am Ende eine Entscheidung herbeiführt.

Und wie haben Sie die Verwaltung hier vorgefunden, nachdem zu Ihrem Amtsantritt schon seit einiger Zeit kein Bürgermeister mehr da war?

Die Voraussetzungen waren sehr gut, da das Team im Rathaus viel Erfahrung vorweist und sehr gut eingespielt ist. Es gab allerdings einen gewissen Investitionsstau, den wir jetzt Stück für Stück abarbeiten. Und Altbürgermeister Hans Veit sowie die beiden Bürgermeisterstellvertreter haben viel geleistet.

Wo kommt Ihr Gestaltungsspielraum in die Arbeit rein?

Ich bringe natürlich meine Ideen ein, wie man Dinge machen sollte oder könnte. Und aus der Rückkoppelung mit dem Team im Rathaus entsteht dann ein sehr guter Weg. Da pflege ich eher einen moderierenden Führungsstil. Denn nur mit der Axt durch den Wald zu rennen, ist nicht zielführend. Ich behalte mir allerdings das letzte Wort vor, wenn es Entscheidungen für oder wider gibt.

Wenn Sie an das vergangene Jahr zurückdenken, was waren dann die größten Projekte in der Gemeinde? Und wo wird es in diesem Jahr weitergehen?

Unser größtes Bauvorhaben war zweifellos die Ortsdurchfahrt in Mindersdorf. Dabei ist der größte Teil erledigt, im Frühjahr soll das Vorhaben wirklich fertig sein. Das Baugebiet Röschberg II ist eigentlich voll. An diesem Punkt beginnen jetzt die Überlegungen, wo es weitergehen kann. Und beim Breitbandausbau ging es darum, weiter zu planen und Zuschüsse für den Weiterbau einzuwerben, damit wir die Glasfaser bis an die Grundstücksgrenze legen können. Bei den vielen Baumaßnahmen, die dafür notwendig sind, wollen wir dann möglichst viele Sachen gleichzeitig erledigen, also etwa Wasserleitungen und Straßenbelag mit erneuern, um die Anwohner möglichst wenig zu belasten.

Außerdem beschäftigen wir uns mit der Mischwasserbehandlung in allen Ortsteilen und erstellen ein Hochwasserkonzept.

Befürchten Sie, dass die Telekom, ähnlich wie in Eigeltingen, ebenfalls auf die Idee kommen könnte, ihre Bandbreite in Hohenfels mit Vectoring auszubauen und den kommunalen Ausbau zu behindern?

Das zeichnet sich bei uns nicht ab. Unser Ziel ist dagegen, bis ins Jahr 2018 40 Prozent der Grundstücke mit Glasfaser zu versorgen. Dazu werden wir uns zum Beispiel auch an die Sanierung der Ortsdurchfahrt Deutwang andocken, die der Landkreis umsetzen wird, weil es eine Kreisstraße ist. Vorab wollen wir unter der Straße alles machen, was möglich ist.

Die Schule von Hohenfels hat ja nun schon seit einiger Zeit keine offizielle Schulleitung mehr. Kann die Gemeinde darauf Einfluss nehmen?

Wir haben bereits beim Schulamt nachgefragt, dort läuft die Ausschreibung nach wie vor. Wir werden das Angebot auch auf die Internetseite der Gemeinde stellen, aber ansonsten ist unser Einfluss sehr begrenzt. An Lage und Ausstattung der Schule kann es jedenfalls nicht liegen, das Gebäude ist neu, die Lage ist sehr günstig in einer attraktiven Gegend. Ich kann mir die lange Vakanz jedenfalls nicht erklären.

Könnte man mit einer höheren Besoldung möglicherweise etwas machen?

Wenn das Land an dieser Stelle etwas ändern würde, wäre das wahrscheinlich ein sinnvoller Ansatz.

In Ihrem Heimatort Irndorf waren Sie zehn Jahre in der Feuerwehr. Wie erleben Sie die Hohenfelser Feuerwehr?

Vom Personal her sind wir sehr zufrieden und ich bin froh, dass es so engagierte Ehrenamtliche gibt. Allerdings gibt es auch Wünsche für die Feuerwehr. So sind manche Fahrzeuge schon ziemlich alt. Demnächst werden wir daher einen Feuerwehrbedarfsplan erstellen lassen. Das macht dann ein externer Dienstleister, der praktisch die ganze Feuerwehr durchleuchten soll.

Die Schule Schloss Salem will zum Ende dieses Schuljahres ihre Unterstufe auf Burg Hohenfels schließen. Welche Auswirkungen wird das hier haben?

Noch sehe ich das als neue Chance, auch wenn die Gemeinde nicht direkt involviert ist, weil wir ja nicht Eigentümer des Gebäudes sind. Wir sind allerdings im Kontakt mit der Schule und ihr Leiter, Bernd Westermeyer, war auch bei uns in einer Ratssitzung. Dort haben wir ihm unsere Bitte mitgegeben, eine mögliche Verkaufsentscheidung mit Augenmaß zu treffen.

Könnte die Gemeinde Hohenfels als Käufer auftreten?

Nein, es ist für uns definitiv unmöglich ein neues, eigenes Konzept zu verwirklichen.

Wenn Sie sagen, dass Sie es noch als Chance sehen – könnte die Schließung auch zu einem Nachteil werden?

Das glaube ich nicht. Aber je nach Käufer könnte es natürlich sein, dass das Schloss dann überhaupt nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Wir konnten ja für Veranstaltungen immer mal wieder hinein. Aber es gab zuletzt noch nichts Spruchreifes aus der Schule. Und natürlich ist die Unterstufe auf der Burg ein Teil der Hohenfelser Geschichte, weil auch Leute aus dem Dorf dort gearbeitet haben, etwa als Lehrer, aber auch als Hausmeister. Und persönlich finde ich es schade für die Kinder, die ja auch im Dorf unterwegs waren und auf der Burg eine behütete und heimelige Kindheit hatten.

Zur Person

Florian Zindeler, 30, hat im Januar 2016 seine Arbeit als Bürgermeister von Hohenfels begonnen, im Februar wurde er vor dem Gemeinderat vereidigt. Zuvor hatte er Ende November 2015 bei der Wahl 76 Prozent der Stimmen erhalten. In seinem Heimatort Irndorf in der Nähe von Beuron besuchte er die Grundschule, das Abitur legte er in Tuttlingen ab. Nach Ausbildung und Berufstätigkeit studierte er in Konstanz Politik- und Verwaltungswissenschaft. Mehr als zehn Jahre gehörte er in Irndorf zur Feuerwehr, spielt wieder im dortigen Fußballclub und hat den Trainerschein im Tennis. (eph)