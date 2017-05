Hohenfels Bezirksmusikfest in Liggersdorf: Tausende Zuschauer beim Festumzug - mit Bildern!

Bezirksmusikfest in Liggersdorf: Tausende Zuschauer beim Festumzug - mit Bildern!

Das Bezirksmusikfest des Bezirks Nellenburg im Blasmusikverband Hegau-Bodensee ist ein großes Fest für die Blasmusik. Die Sonne sorgt für super Stimmung beim Festumzug mit 550 Musikern und tausenden Zuschauern. Auch zu den Abendkonzerten des viertägigen Festes kommt viel Publikum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vier Tage Hochstimmung beim Bezirksmusikfest in Hohenfels – so kann man das lange Wochenende um den 1. Mai ohne weiteres zusammenfassen. Der Höhepunkt des Festes für den Bezirk Nellenburg im Blasmusikverband Hegau-Bodensee war zweifelsohne der Sonntag. Bei sonnigem Wetter zogen etwa 550 Musiker beim Festumzug durch Liggersdorf. Der Umzug wurde von begeisterten 2500 bis 3000 Zuschauern begleitet. 13 Musikvereine sowie der Kindergarten von Liggersdorf, der Schützenverein aus Seelfingen und der Lauftreff vom SV Liggersdorf zogen an den Zuschauern vorbei. Dazu noch der pferdebespannte Festwagen mit einer überdimensionalen Lyra, eine Ponykutsche, eine von einem Oldtimer-Traktor gezogene Kutsche mit Ehrenmitgliedern, eine historische Feuerspritze aus dem Jahr 1864, die immer wieder einen Schuss Wasser ins Publikum schickte, und etliche Oldtimer mit weiteren Ehrenmitgliedern.

Im Anschluss an den Festumzug stellten sich alle anwesenden Musiker auf, um als Gesamtchor zu spielen. Der Auftritt ging mit dem Musikantengruß unter rauschendem Applaus und Trommelwirbel zu Ende. Auch die musizierenden Gäste genossen den Anlass: "Das ist für mich der Höhepunkt des Jahres. Nette Bekannte und Freunde treffen und gemeinsam musizieren", sagte etwa Karl-Josef Hübschle vom Musikverein Wald. Und Dieter Brandis vom MV Hoppetenzell: "Bei solchem Wetter und dem Zuschauerandrang kann man so ein Fest nur toll finden." Nadine Keller aus Seelfingen und Alexandra Hapnoutzis aus Emmingen freuten sich über eine Gelegenheit, mal wieder ihre Dirndl tragen zu können.

Am Abend begeistertete die Gruppe Alpenhohl die Zuhörer. Das Festzelt war dazu voll besetzt und der Abend verlief zur Freude aller Beteiligten harmonisch und ohne Zwischenfälle, wie auch der Samstagabend, an dem die Cover-Band Pull Rockmusik für die jüngeren Zuhörer spielte – und für alle, die sich noch jung genug fühlten.

Bereits am Freitag wurde am Nachmittag der Maibaum von der Katholischen Landjugend aufgestellt. Der Andrang des Publikums war auch bei diesem Ereignis schon recht groß, etwa 650 Besucher kamen zum Feierabendhock ins Festzelt und lauschten den musikalischen Beiträgen der Jugendkapelle WiSeLi mit jungen Musikern aus Winterspüren, Sentenhart und Liggersdorf und später dem Blasmusikabend mit der Scherzachtaler Blasmusik. Am Abend füllte sich das Festzelt dann sogar fast ganz.

Der Maifeiertag schloss bei regnerischem Wetter die Feierlichkeiten mit einem Frühschoppen mit der Bauernkapelle Mindersdorf und den Musikvereinen Horheim, Krauchenwies und Sigmaringendorf ab. Die Besucher des Festzeltes waren froh, im Trockenen zu sitzen, aber die einhellige Meinung bei den Besuchern war doch, dass es ein äußerst gelungenes Fest war.

Das Bezirksmusikfest

Jedes Jahr richtet ein anderer Verein den Anlass aus. Dieses Jahr nahmen 13 Musikvereine in Liggersdorf teil. Neben dem Gastgeber waren das die Musikvereine aus Mahlspüren im Hegau, Mühlingen, Schwandorf, Sentenhart, Stockach, Winterspüren, Zizenhausen, Zoznegg, Hoppentenzell, Rast, Wald, Bonndorf und Laiz. Außerdem war der Schützenverein Seelfingen dabei. (rie)