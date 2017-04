Hohenfels Baustelle wird Dorffest nicht stören

Der DRK Ortsverein Hohenfels präsentiert sich bei der Hauptversammlung organisiert und strukturiert

Hohenfels – Das Deutsche Rote Kreuz erfüllt in der Gemeinde Hohenfels eine wichtige Funktion. Dies wurde während der Hauptversammlung des Ortverbandes im Dorfgemeinschaftshaus Deutwang deutlich. Nach dem Bericht der Sozialdienstleiterin Margarete Mühlhaupt, lobte der Vorsitzende Hans Veit die Wichtigkeit des Vereins.

Auch finanziell ist es um das DRK gut bestellt. Kassierer Olaf Klotz präsentierte seinen Kassenbericht anschaulich. Klotz erklärte im rahmen der Versammlung, dass dieses Jahr möglicherweise eine Zuführung zum Vermögen gemacht werden könne, je nachdem wie die Erträge aus dem Dorffest sich ergeben würden. Die Kassenprüfer Stefan Kästle und Elmar Freudemann attestierten Olaf Klotz eine einwandfreie und gut strukturierte Kassenführung und Buchhaltung.

Bürgermeister Florian Zindeler entlastete den Vorstand und unterstrich in seiner kurzen Ansprache die Bereitschaft der Gemeinde Hohenfels, das DRK auch weiterhin zu unterstützen. Er erklärte, dass die Planer der Baustelle in Deutwang das Dorffest des DRK berücksichtigen würden. Für das geplante Dorffest im Juni habe bereits die Bauernkapelle Mindersdorf zugesagt. Als weitere Aktivität plane der Ortsverein im November wieder einen Seniorennachmittag. Dieser wurde im vergangenen Jahr sehr gut angenommen, so Veit. Es würden wieder verschiedene Gesundheitsthemen von dem praktischen Arzt Jörg Bansbach angesprochen werden.

Bei den Wahlen der Delegierten zur Kreisversammlung wurden Marcel Spelthahn, Diana Muffler, Renate Brugger, Ludwig Brugger, Gretl Mühlhaupt, Roland Erhardt, Ingrid Veit und Olaf Klotz gewählt. Zur Landesversammlung wurden Diana Muffler und Renate Brugger gewählt. Geehrt wurden dann für 35 Jahre Mitgliedschaft Frau Renate Brugger, für 30 Jahre Jörg Bansbach, Günther Leute, Jürgen Schmid, Jürgen Benzigkofer, für 25 Jahre Alexander Gerwig und für 10 Jahre Ludwig Brugger, Kathrin Gerwig und Ingrid Veit. Zur Versammlung waren auch Gäste aus anderen DRK-Ortsvereinen anwesend, wie Lucia Bühler (OV Bodman) sowie Christa Riffler und Florian Aicheler (OV Stockach), außerdem Siegfried Fetscher von der Bauernkapelle Mindersdorf.