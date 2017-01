Hohenfels Auto prallt gegen Verkehrsschild und Leitplanken

Ein Autofahrer ist am Samstag auf der Landstraße zwischen Kalkofen und Mahlspüren gegen die Leitplanke geprallt.

Auf der Landstraße zwischen Kalkofen und Mahlspüren ist es Autofahrer am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr gegen eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilt, sei der vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und habe in den Serpentinen der L194 die Kontrolle über sein Auto verloren. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild sowie die seitliche Leitplanke. Beide Insassen blieben durch den Unfall unverletzt. Am Auto entstand jedoch laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.