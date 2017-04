Hohenfels 50 000 Euro Schaden: Zu schneller Audifahrer überschlägt sich

Drei Feuerwehrfahrzeuge und 14 Einsätzkräfte befreiten einen Audifahrer aus seinem Fahrzeug, der zwischen Deutwang und Ursaul vermutlich durch erhöhte Geschwindigkeit aus der Kurve flog und sich überschlug

Ein 37-jähriger Audifahrer hat sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 6145 zwischen Deutwang und Ursaul mit seinem Fahrzeug überschlagen, nachdem er zuvor in einer Kurve von der Straße abkam und an einer Baumwurzel hängen blieb. Wie die Polizei berichtete, überschlug sich der Wagen dadurch, prallte mit dem Dach auf eine weitere Baumwurzel und landete wieder auf den Reifen. Als Ursache geht die Polizei von überhöhter Geschwindigkeit aus. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus und befreite den im Fahrzeug eingeklemmten Fahrer. Dieser kam nach einer Erstversorgung vor Ort mit noch unklaren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Audi wurde abgeschleppt. Der Schaden liegt bei schätzungsweise 50 000 Euro.