Hilzingen Zusammentreffen im Schein des Feuers

Große Osterfeuer brennen in der ganzen Region. Dieser Brauch zieht noch immer viele Besucher an.

Hegau – Wenn Ostern naht, wird so manche Feuerwehr zum Brandstifter. Denn seit einigen Jahren organisieren insbesondere Floriansjünger die beliebten, riesengroßen Osterfeuer – bis zu zehn Meter hohe und teilweise ebenso breite Feuerpyramiden, aus denen die Flammen dann noch weit höher in den Himmel schlagen.

Zum jetzigen Osterfest brennen die Großfeuer am Ostersonntag in Bietingen, Binningen und Mühlhausen-Ehingen. Veranstalter dieser Osterereignisse, die sich bei passendem Wetter zwischenzeitlich fast zu kleinen Volksfesten entwickelt haben, sind in Binningen und Mühlhausen die jeweiligen Abteilungen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. In Bietingen, wo das Osterfeuer Osterfunken heißt, ist es zwar der Musikverein Bietingen. Aber er erhält Unterstützung von den örtlichen Brandlöschern. Sie gehen den Musikern insbesondere beim Holzmachen an die Hand. In Steißlingen dagegen sind es die Pfadfinder. Sie sorgen am Ostermontag nach einem von ihnen mitgestalteten Ostergottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Remigius für ein stimmungsvolles Osterfeuer.

Was reizt nun einen Feuerwehr-Mann oder seine weibliche Kameradin zusätzliche Arbeit im Vorfeld und während der Feiertage auf sich zu nehmen und diesen österlichen Höhepunkt auszurichten? Die Antwort weiß Reiner Zeller. "Der schönste Augenblick ist auch für unsere Aktiven, wenn das Feuer durchzündet und so richtig brennt", erklärt der Kommandant aus Mühlhausen-Ehingen die Faszination, die ein Feuer auf sein Team ausübt, welches es mal nicht zu löschen gibt. Nicht nur die Feuerwehr kann sich für ein schönes Feuer begeistern: Ein Feuer erzeuge auch immer eine ganz außergewöhnliche Stimmung und Atmosphäre, beschreibt Viktoria Wassmer, Vorstand der Pfadfinderschaft Stamm St.

Remigius die Anzeihungskraft. "Es ist immer ein schönes Zusammensein, ein gemütliches geselliges Treffen", sagt sie. Die Schriftführerin des MV Bietingen Diana Zolg sagt: "So ein riesiges Feuer ist ein wirklich imposanter Anblick."

Kein Wunder, dass sich so in relativ wenigen Jahren die Osterfeuer zu einem festen Bestandteil des Oster- Brauchtums entwickelt haben – obwohl sie im Hegau keine alte Tradition sind. "Jung und Alt mögen sie", sagt Nico Merkt von der FFW-Abteilung Binningen. Die Organisatoren haben sich auch in diesem Jahr wieder mit Essen und Trinken, teilweise auch mit Zelten und Sitzgelegenheiten, auf eine Vielzahl von Besuchern eingestellt. Kinder können schon lange bevor die Osterfeuer lodern an Feuerkörben und anderen kleinen Feuerstellen Stockbrot oder Würstle grillen.

Die Feuer der Region

Osterfeuer gibt es am Ostersonntag, 16. April, in Bietingen und Binningen am Sportplatz, in Mühlhausen am alten Sportplatz. Die Osterfeuer werden bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Die Veranstaltungen beginnen aber bereits früher: In Bietingen um 17.30 Uhr, in den anderen Gemeinden um 18 Uhr. Für Essen und Trinken, Sitzgelegenheiten und Wetterschutz ist gesorgt. In Steißlingen brennt das Osterfeuer am Geißbühl erst am Ostermontag ab 20 Uhr, Gottesdienst um 19 Uhr. (drm)