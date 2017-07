Singen/Hilzingen Zöllner verhindern Schmuggel von 455.000 Euro teuren Ferraris

Umgeben von billigen Gebrauchtwagen standen zwei neuwertige Ferraris auf einem Autotransporter. Zöllner zweifelten während einer Kontrolle bei Hilzingen, dass die Luxusautos laut Einfuhrpapieren nur je 10.000 Schweizer Franken wert sein sollten.

Unter ganz normalen silbergrauen Kleinwagen fällt ein knallroter Ferrari immer auf. Zwei erst recht. So geschehen in unmittelbarer Nähe der Ausfahrt Hilzingen der Autobahn 81. Wie das Hauptzollamt Singen am Donnerstag mitteilte, kontrollierten Zöllner am Montag dort einen Autotransporter, auf dem sich eine solche Ladung befand. Der Mitteilung zufolge hatte der 34-jährige Fahrer für acht der zehn aufgeladenen Fahrzeuge ordnungsgemäße Zollabfertigungsnachweise. Bei diesen Fahrzeugen habe es sich um vergleichsweise preiswerte Gebrauchtwagen gehandelt. Doch ausgerechnet für die beiden neuwertigen Ferraris im Gesamtwert von rund 455 000 Euro hätten diese Papiere gefehlt. Die vom Fahrer mitgeführten Lieferscheine hätten für jeden der beiden Sportwagen jeweils einen Wert von lediglich 10 000 Schweizer Franken ausgewiesen.

Fahrer des Transports erwartet Strafverfahren wegen Schmuggels

Die Recherche der Zöllner habe jedoch vorbehaltlich der abschließenden Wertermittlung die Summe von 455 000 Euro erbracht. Nach einer Berechnung des Hauptzollamtes werden sich die zu entrichtenden Abgaben für eine Einfuhr in die Europäische Union demnach voraussichtlich auf rund 140 000 Euro belaufen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Einfuhrschmuggel eingeleitet. Er hat nach Angaben des Hauptzollamts mindestens mit einer erheblichen Geldstrafe zu rechnen. Wie hoch diese sein könnte und ob auch eine Haftstrafe denkbar wäre, konnte beim Zollfahndungsamt in Stuttgart gestern auf Anfrage niemand sagen. An diese Behörde hat das Hauptzollamt Singen die weiteren Ermittlungen abgegeben.

Der bei Hilzingen kontrollierte Fahrer konnte seine Transportfahrt fortsetzen, allerdings nur mit acht Fahrzeugen. Die Ferraris wurden vom Zoll sichergestellt.