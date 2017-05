vor 5 Stunden SK Hilzingen Zeugen gesucht: Unbekannter überfährt Verkehrsschild und flieht

Der Fahrer eines vermutlich silberfarbenen Autos hat in der Nacht zum Sonntag beim Kreisverkehr in Twiefeld auf einer Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Singen ein Verkehrsschild überfahren und ist anschließend geflüchtet.