Singen Wirtschaftsförderung trägt Früchte

Im Zusammenhang mit der gut besuchten Hilzinger Gewerbeschau gab es einen Gründertag mit Politikern und Jungunternehmern.

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein herrschte auf der siebten Hilzinger Gewerbeschau Volksfeststimmung. Die Kinder quietschten vor Freude auf der Hüpfburg, kraxelten auf den Kletterturm und versuchten auf dem Wasser – in Aqua-Balls – das Gleichgewicht zu halten. Live-Musik wurde auch gespielt, wie etwa von der "Extraschicht", der Big-Band-Formation des Musikvereins Weiterdingen. Da das Gewerbegebiet für Kraftfahrzeuge gesperrt war, mussten die zahlreichen Besucher das weiträumige Areal zwischen "Obere Gießwiesen" und Gewerbestraße zu Fuß erkunden und mancher wird darüber gestaunt haben, wie viele junge Unternehmen sich gerade in den letzten Jahren in Hilzingen niedergelassen haben.

Ein Beispiel für den vielfältig vertretenen Sektor Kfz-Gewerbe ist Markus Osswald, der sich nach seiner Meisterprüfung in Twielfeld 2006 selbstständig machte und sich 2010 in der Gewerbestraße 18 im eigenen, neuen Firmengebäude einrichtete. Der 33-jährige Unternehmer, der mit Oldtimer-Restaurierungen begann, bietet inzwischen neben den klassischen Reparaturen und Instandsetzungen einen breiten Service rund ums Auto an. Ein anderes Beispiel ist Landschaftsgärtner David Hoffmeier, der in Südamerika Praktika absolvierte und später den Gartenbaumeister machte. Vor zehn Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und residiert seit 2014 in der Gewerbestraße 29 im neu errichteten eigenen Betrieb. Mit seinen sieben Mitarbeitern erfüllt er seinen privaten Kunden deren Traum vom eigenen Gartenparadies.

Auch die holz- und metallverarbeitenden Betriebe sind in Hilzingen breit vertreten. Die Schreinerei Nakowitsch zum Beispiel, die auf den Holzinnenausbau spezialisiert ist und auch individuelle Möbel entwirft, arbeitet, was die Umweltgesichtspunkte betrifft, vorbildlich, denn in ihrem CNC-gesteuerten Bearbeitungszentrum werden nicht nur Stäube und Späne absaugt, sondern diese Abfälle darüber hinaus als Brennmaterial genutzt. Zu nennen ist auch die Möbelwerkstätte Buchmann, die in der Unteren Gießwiesen 8 residiert und sich unter anderem mit speziellen Spanndeckensystemen einen Namen gemacht hat. Zu erwähnen ist auch das Holzforum von Jörg Winkler in der Gewerbestraße 17, wobei dessen Frau Bettina unter derselben Adresse ihren Friseursalon betreibt, den ihr Mann im extravaganten Holz-Innendesign gestaltet hat. Auf gänzlich andere Weise verdient Michael Fröhlich sein Geld, der als Geschäftsführer seines Stahlsägebetriebs hochwertige, speziallegierte Stähle auf Maß zuschneidet, woraus dann Maschinenbauer Zahnräder, Flansche und Zylinder fräsen. Ferner handelt er mit Baustahl in allen möglichen Profilen und Zuschnitten.

Diese Unternehmen und die vielen anderen Betriebe im Gewerbegebiet schaffen Arbeitsplätze und lassen die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln. Doch dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Bürgermeister Rupert Metzler, in seinem früheren Berufsleben selbst Unternehmer, zieht mit dem Gemeinderat an einem Strang, wenn es darum geht, Jungunternehmer zu fördern und Gewerbe in Hilzingen anzusiedeln. Die Gemeinde bietet Unternehmensgründern kostenlose Beratungen an. Dabei kooperiert sie mit dem Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung, wobei diese Initiative vom Wirtschaftsministerium aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln des Wirtschaftsministeriums unterstützt wird. Der ehrenamtliche Unternehmensberater Winfried Küppers ist einer von 30 Fachleuten, die hierfür zur Verfügung stehen. Er lädt zusammen mit dem Bürgermeister regelmäßig zur Gründer-Sprechstunde ins Rathaus ein.

Gründertag in Hilzingen