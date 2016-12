Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen ergänzt die musikalischen Beiträge beim Weihnachtskonzert in der Barockkirche St. Gallus mit meditativen Texten.

Wie schön vierstimmiger Männergesang klingen kann, erlebten die Besucher des Weihnachtskonzerts der Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen am vierten Advent. Die schmucke kleine Barockkirche St. Gallus in Duchtlingen bot die perfekte Akustik für die vorgetragenen Lieder, die vom finnischen Volkslied "Sternennacht" über klassische Adventslieder wie der "Heiland ist geboren" bis hin zu "Feliz Navidad" reichten, einem durch den Sänger und Gitarristen Jose Feliciano bekannt gewordenen rhythmischen Weihnachts-Popsong mit spanischen und englischen Textpassagen, bei dem auch die Konzertbesucher gerne mitsangen. Lang anhaltender Applaus, wobei viele Zuhörer sich von ihren Plätzen erhoben, geben einen Eindruck davon, wie schön das Weihnachtskonzert tatsächlich war.

Dirigent Guido Oelke war der meistbeschäftigte Mann des Abends, denn er gab nicht nur den Sängern Ton und Takt vor, sondern stellte auch an der Orgel mit Tänzen von Georg Friedrich Händel und "Gelobt seist du, Jesu Christ" von Georg Böhm seine Fähigkeiten als Instrumentalist unter Beweis. Die Pianistin Saskia Schacher trug gekonnt die "Träumerei" von Robert Schumann vor und spielte im Duett mit ihrer Schwester Vanessa an der Geige gefühlvoll das "Ave verum corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart.

Zwischen den musikalischen Beiträgen trug Georg Oelke adventlich-besinnliche Texte vor und Egon Scherer appellierte in seinem eindringlichen Beitrag an die Konzertbesucher, auf die Mitmenschen zuzugehen und mitfühlend zu sein. Zum Schluss lud der Vorsitzende des Männergesangvereins Duchtlingen, Stefan Graf, die Zuhörer Glühwein ein, der in der Scheuer von Gisela Graf, direkt gegenüber der Kirche, ausgeschenkt wurde. Stefan Graf wies auch auf den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 9 Uhr in Weiterdingen hin, den die Chorgemeinschaft mit ihrem Gesang bereichern wird.