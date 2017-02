Singen Vorsorge als großes Thema bei Hilzinger Gesundheitstagen

45 Aussteller und 12 Referenten: Die Hilzinger Gesundheitstage haben sich mit einem recht großen Programm etabliert. Nun gibt es die neunte Auflage der Gesundheitsmesse.

Hilzingen – Am 11. und 12. März finden zum neunten Mal die Hilzinger Gesundheitstage statt. Dabei hat sich die Messe weiter etabliert, nachdem die Initiatoren die Verantwortung in die professionellen Hände des Veranstalters Event-Promotion gelegt hatten. 45 Aussteller und mehr als ein Dutzend Referenten haben sich zur diesjährigen Auflage angesagt.

Produkte, Dienstleistungen und Vorträge rund um das sehr weit gefasste Thema Gesundheitsvorsorge und Prävention erwarten die Besucher auf den Gesundheitstagen in den Hegau-Hallen. 45 Aussteller und etwa ein Dutzend Referenten haben sich angekündigt, wobei der Besuch für alle Gäste gratis ist. Bürgermeister Rupert Metzler wird am Samstag, 11. März, Aussteller und Besucher offiziell willkommen heißen. Am ersten Tag wird zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet sein, am Sonntag, 12. März, von 10 bis 18 Uhr.

Die Schreinerei Riedinger aus Weiterdingen, die mit Matratzensystemen und Massivholzbetten vor Ort sein wird, rief die Veranstaltung einst ins Leben. Inzwischen organisiert und koordiniert die Schuhwerk Event Promotions aus Konstanz die Gesundheitstage, die von Jahr zu Jahr mehr an Zuspruch gewinnen. Viele bekannte Namen aus der Region finden sich unter den Ausstellern, etwa das Sanitätshaus Jäckle, das neue Hilfsmittel zeigen wird, und die Lindacher Akustik GmbH, die einen kostenlosen Schnellhörtest anbieten will.

Wie breit das Spektrum ist, beweisen etwa die Zürich Versicherungen, die zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten berät, die Promedica-Plus Bodensee-Hegau, die Rundumbetreuung und Pflege für Zuhause anbietet, und nicht zuletzt auch der SÜDKURIER, der sein Magazin "Gesundheit" vorstellt, das vierteljährlich erscheint und in Arztpraxen, Apotheken und Kliniken ausliegt.

Auch Kunsthandwerk und Esoterik sind vertreten, denn Magnetschmuck, Heilsteine und Zirbelkissen stehen zum Verkauf und Interessierten wird etwa die Kabbala Zahlenlehre nähergebracht. Ähnlich bunt sind die Vorträge: Zum Beispiel referiert Sigmar Schnutenhaus über neue, feste Zähne, und Ute Moßbrucker vom Infit NLP Institut spricht über Phobien und wie man sie wieder loswird.

Der Veranstalter

Das Konstanzer Unternehmen Event-Promotion veranstaltet regionale Messen und Weihnachtsmärkte – bis hin zum Singener Hüttenzauber. Das Ziel dabei ist, dass Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung in einer Hand liegen und man so kurze Entscheidungswege hat. Als Event- und Promotionagentur ist das Unternehmen seit 15 Jahren aktiv. Frank Schuwerk führt die Geschäfte gemeinsam mit seinem Partner Tommy Spörrer.