Hilzingen Unbekannter stiehlt Fahrrad und Geld

Ein unbekannter Einbrecher stieg in Hilzingen mit brachialer Gewalt in eine Werkstatt ein und stahl ein Fahrrad und Geld mit.

Der unbekannte Täter hebelte in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag eine Metalltüre auf und verschaffte sich so Zugang zu einem Werkstattraum mit angrenzendem Büro in der Gewerbestraße. Er erbeutete laut Polizeibericht unter anderem ein neuwertiges Fahrrad der Marke Haibike, sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.