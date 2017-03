Unbekannter Dieb bricht Auto in Hilzingen auf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag die Scheibe eines Autos in Hilzingen-Riedheim eingeschlagen und Bargeld entwendet.

Der Unbekannte hat in Hilzingen-Riedheim an einem vor dem Anwesen Hofwieser Straße 16 geparkten Auto die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine schwarze Damenhandtasche entwendet, berichtet die Polizei.



Einen darin befindlichen Geldbeutel habe der Täter zurückgelassen, nachdem er sich das Bargeld in Höhe von rund 50 Euro herausgenommen hatte, heißt es weiter. Der am Auto entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 300 Euro, so die Polizei.



Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 8 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gottmadingen unter der (0 77 31) 14 37 0 zu melden.