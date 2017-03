Hilzingen Unbekannte beschädigen Riedheimer Grillhütte

Polizei sucht nach Randalierern, die Holzmobiliar verfeuert haben.

Schaden in Höhe von rund 1000 Euro haben Unbekannte laut Polizei am Wochenende bei der Grillhütte im Riedheimer Steinbruch verursacht. Sie sollen den hölzernen Pavillon und Möbel als Feuerholz verwendet und anschließend die Asche samt darin befindlicher Nägel auf der umliegenden Wiese verteilt haben. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Grillhütte beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden, Tel. (07731)1437-0.