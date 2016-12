Hilzingen Sportverein Hilzingen verleiht 58 Sportabzeichen

Vier motorische Grundfähigkeiten werden beim Sportabzeichen überprüft

Das Interesse am Sportabzeichen ist beim Sportverein unvermindert hoch. In einer Feierstunde übergab Bürgermeister Rupert Metzler zusammen mit dem Sportabzeichenprüfer Ehrhardt Geske die Urkunden und Abzeichen an die 58 Sportler, so die Pressemitteilung. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung für überdurchschnittliche körperliche Leistungsfähigkeit. Anders als bei anderen Prüfungen wird die Fitness anhand der vier motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination überprüft.

Beim Sportabzeichen Jugend wurden Abzeichen in folgenden Kategorien verliehen. Die 1. Verleihung in Bronze ging an Moritz Hassenpflug, Ashley Jilg, Felix Graf, Henry Fehrenbach; in Silber an Timo Schildknecht, Luca Albrecht; sowie in Gold an Ann-Sophie Kern. Die 2. Verleihung in Bronze erhielten Eric Riede und Jannik Häuptle; in Silber Mark Rieger und in Gold Lukas Graf. Die 3. Verleihung in Bronze bekam Mika Mattmüller; in Gold ging sie an Tim Hilbert. Die 5. Verleihung in Gold bekamen Philipp Jordan, Philipp und Hannes Furtwängler und die 8. Verleihung in Silber erhielt Timo Frey; in Gold Dominik Kern und Manuel Czioska.

Bei den Sportabzeichen für Erwachsene gab es viele "Wiederholungstäter". Spitzenreiter war Ehrhardt Geske mit 33 mal Gold. Elf Mal Gold erhielt Erhard Baumann, neun Mal Gold bekamen Roland Rüd, Siegfried Baldauf und Hubert Restle. Das siebte Mal Gold ging an Kurt Wahl, sechs Mal Gold an Michael Cahn, Günter Furtwängler, Reinhard Jortzik, Siegfried Jortzig, Siegfried Schätzle, Helmut Vogt und Michael Heiser. Die 5. Verleihung in Gold erhielten Barbara Fahr, Petra Vogt und Friedhelm Meßmer, während Martina Furtwängler, Michael Muscheler und Bernd Häringer das vierte Mal Gold schafften. Die 3. Verleihung in Gold ging an Andrea und Markus Riedmüller, Norbert Hug, Ulrich Graf und Markus Eder. Die 2. Verleihung in Silber ging an Marek Weber sowie in Gold an Lucia Jortzik, Aline Riedmüller, Friederike Kramer, Nico Seifert und August Hertrich. Zum ersten Mal eine Verleihung in Silber gab es für Christian Pabst; in Gold für Richard Perner, Niklas Frey, Kevin Guth, Marc Steidle, Maximilian Jeckl, Maike Brügel und Deborah-Tatjana Carvalho.

Der Sportverein

Der Vorstand: Vorsitzender Ehrhardt Geske, 2. Vorsitzender Marco Stemmer, Schriftführer Norbert Hug, Kassierer Herbert Zunftmeister, Pressewart & Webmaster Bastian Geske sowie Beisitzer: Roland Rüd, Claudia Kern und Daniela Hug.

Das Angebot: Das Gesundheitssportangebot des Sportvereins ist mit dem "Pluspunkt Gesundheit" des Deutschen Turnerbundes (DTB) und dem Gütesiegel "Sport Pro Gesundheit" des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet.

Informationen im Internet: www.svhilzingen.de