Hilzingen Segelflieger benennen Hallenanbau nach Hanspeter Hauser

Die Segelfluggruppe Binningen nimmt einen Hallenanbau für vier Flugmaschinen in Betrieb und benennt ihn nach dem rührigen Projektleiter Hanspeter Hauser.

Da sich der Bestand an privaten Flugmaschinen der Mitglieder der seit 58 Jahren bestehenden Segelfluggruppe Binningen im Laufe der letzten Jahre stark vergrößert hat, entschied sich der Verein, durch einen Hallenanbau die Stellfläche um etwa 100 Quadratmeter zu erweitern. Nun ist also der Platz für vier weitere Flugmaschinen geschaffen worden, unter anderem für Gyrocopter, sogenannte Drehflügler, die in ihrer Funktionsweise einem Hubschrauber ähneln. Bevor die Holztragekonstruktion offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde, ließ es sich Fluglehrer Jürgen Schmaglinski nicht nehmen, vor den versammelten Gästen zu zeigen, wie wendig und gleichzeitig dynamisch das 100 PS starke und im letzten Jahr in Dienst gestellte Leichtflugzeug "Nora" von kundiger Hand am Himmel bewegt werden kann.

Vorsitzender Stefan Brütsch begrüßte die Gäste, unter ihnen die Vertreter der Flugsportvereinigung Radolfzell, mit der die Binninger bei Flugschulungen eng kooperieren. Im Mittelpunkt stand dann Vereinsmitglied Hanspeter Hauser, der als Projektleiter und professioneller Schreiner rund 500 Stunden ehrenamtlich – von der Planung bis zur Fertigstellung – in den Hallenanbau investiert hatte. Ihm zu Ehren wurde der Anbau in Hauser-Halle benannt, wobei ein entsprechendes Schild vom Vorsitzenden über dem Eingang befestigt wurde.

Hanspeter Hauser zeigte sich gerührt, verwies aber auch auf die zahlreichen anderen Helfer aus dem Verein und erzählte die ein oder andere Randnotiz aus der Bauphase. Zum Beispiel wurde viel Geld dadurch gespart, dass die Dachfläche des Anbaus aus von Mitgliedern abgebauten Dachplatten eines ehemaligen Supermarktes stammt. Danach ließen sich die Mitglieder und die Gäste Bier und Grillgerichte schmecken. Der nächste Flugtermin ist am 3. Oktober beim sogenannten Bermuda­dreieck in Müllheim.

Infos, Kontakt und Termine: www.sfg-binningen.de