Hilzingen Schule feiert mit vielen Freunden

Viele positive Rückblicke gibt es beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen der christlichen Schule im Hegau

Die Zahl der Gäste und die vielen herzlichen Worte zeigten die Erfolgsgeschichte und die gute Gemeinschaft: Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde und Förderer feierten im Neubau der christlichen Schule im Hegau in Hilzingen deren zehnjähriges Bestehen. „Es sind viele da, die uns viel bedeuten“, sagte Schulleiterin Siglinde Unger. Sie bedankte sich bei allen, die beim Aufbau der Schule geholfen haben, und dass die Schule, dank dem ehemaligen Bürgermeister Franz Moser, in Hilzingen eine Heimat gefunden habe.

Bürgermeister Rupert Metzler bezeichnete die Schule als Bereicherung für die Gemeinde. „Es ist Ihrem Einsatz zu verdanken, dass Sie so weit gekommen sind“, sagte er. Lothar Fischer, ehemaliger Schulamtsleiter und Mitglied im Beirat, hat die Entstehung der Schule begleitet. An dieser Einrichtung könne man sehen, was passiere, wenn sich eine Schule auf den Weg mache. „Der Glaube kann Schulen bauen“, sagte er. Er hob die Persönlichkeitsbildung und die hohe Selbstständigkeit des Lernens, die die Schule vermittle, hervor. Die beiden Elternbeiräte Sebastian Walter und Claudia Schwendemann schenkten der Schule ein Rednerpult, das einmal bei der Firma Fahr gestanden hatte. Auch die Schülersprecher Leon Messner und Sabrina Jähne gratulierten. „Wir haben gelernt, was Gemeinschaft bedeutet und dass jeder alles erreichen kann“, sagten sie. Marlis Reimann, Gründungsmitglied des Fördervereins, erinnerte an die vielen Schritte, die die Schule gegangen ist. Die Gründer hätten ihr Ziel und ihre Grundsätze nie aus den Augen verloren, eine Schule aufzubauen, „wo Glaube gelebt wird“.

Zwei Schülerinnen der ersten Stunde erinnerten an die Anfangszeit der Schule. Sie hätten gelernt, sich selbst Ziele zu setzen, weiterzudenken und über den Tellerrand zu schauen. Siglinde Unger verwies in ihrer Rede auf das Leitbild der Schule „lerne lernen – lerne leben“. In ihr gebe es keinen Unterschied in der Wertigkeit von Hauptschule oder Gymnasium. „Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und wir brauchen alle“, sagte sie. Konrektorin Johanna Schorre las, untermalt von Klaviermusik, schriftliche Grüße von ehemaligen Schülern, die sich dankbar an ihre Schulzeit erinnern.